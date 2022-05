Guzmán ante empresarios: habló de "anclar expectativas" y ratificó metas con el FMI

Entrevistado por Facundo Gómez Minujín, presidente y Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, insistió en la idea de que la causa de la inflación es múltiple y que para poder controlarla “el Estado tiene que anclar expectativas” y planteó que en materia fiscal “hay que actuar con seriedad”.

Al respecto, Miguel Blanco, director de Swiss Medical y coordinador del Foro de Convergencia Empresaria, señaló que “el diagnóstico de la situación lo tenemos claro todos, lo que pasa es que no está pasando lo que él dice”. “Hay una gran incertidumbre porque no se sabe para qué lado se va a definir esta pelea que tienen dentro de la coalición de gobierno y no se ve claro que se estén atacando las causas de la inflación. Todas las medidas son de aumento del gasto”, señaló Blanco. El empresario indicó que “es muy preocupante” que desde el gobierno se estén avalando paritarias con subas de salario de hasta el 85% porque considera que es contradictorio con la idea de anclar expectativas.

Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews, sostuvo que la idea del ministro en sí mismo es correcta ya que “todos los bancos centrales del mundo tratan de hacer eso”. “(Jerome) Powell (titular de FED) está hablando de anclar las expectativas y espera que la inflación de Estados Unidos baje rápidamente al 3%, lo que pasa que en Argentina es extremadamente difícil porque este es un gobierno que está jaqueado por otra parte del gobierno y eso complica la credibilidad de cualquier medida que se anuncie”. No obstante, el ex secretario de Finanzas dijo que desde el punto de vista de la macroeconoía “por lo menos hay un acuerdo con el FMI que antes no había”. “Tienen buenos objetivos pero son de muy difícil cumplimiento”, señaló al mencionar los problemas del Banco Central para sumar reservas internacionales.

Para Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), las posiciones de Guzmán “son sólidas”. “El ministro habla de anclar expectativas, y para eso se requiere confianza. El problemas es que desde su propio espacio no se está generando la confianza”, señaló. Respecto del frente fiscal y la idea de bajar impuestos que propone la oposición, Nisman consideró que la recuperación “tiene que ser gradual porque no se puede desfinanciar al Estado”.

Martín Genesio, CEO de la empresa de energía AES, consideró que “anclar las expectativas inflacionarias forman parte de un plan, pero diría que es una partecita”. Señaló que el ministro de Economía está “tratando de mostrar un plan” pero consideró que el acuerdo con el FMI no constituye por sí mismo uno. “Es modificable y cada tres meses se está revisando”, explicó.

Roberto Alexander, el presidente de Amcham, dijo en la apertura del encuentro que “la situación no es fácil” en un contexto de “controles,vulnerabilidad social y escasez de divisas” y consideró que “el acuerdo con el FMI puede ser un puntapié inicial para una política de estado”.

Daniel De Nigris, CEO de Exxon Mobile, insistió en la necesidad de estabilidad impositiva para las inversiones. “Creo que es parte del elemento competitivo. La posibilidad de tener estabilidad fiscal forma parte de los elementos de largo plazo”. señaló. Por su parte, Juan Farinat, CEO de Bayer, indicó que “la estabilidad es esencial para poder planificar” y dijo que “la coyuntura es algo que tenemos que transitar”.