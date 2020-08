Loser: "El FMI sabe que no puede pedir ajuste en esta etapa"

Periodista: Del programa que firmó con el FMI el anterior Gobierno quedó pendiente un desembolso de unos u$s4.700 millones. ¿Piensa que el ministro Martín Guzmán podría tomarlos?

Claudio Loser: Lo más probable es que dado que no pasó nada dentro del programa en los últimos 10 meses, de alguna manera el programa está fuera de línea. No está caduco legalmente, pero habría que reevaluarlo. Pero me parece que es más fácil arrancar con uno nuevo.

P.: ¿Qué le convendría a la Argentina?

C.L.: Si negociaran un acuerdo extendido, deberían fijarse los lineamientos generales de los próximos tres años, con metas bastante definidas para el próximo. Desde el punto de vista financiero, a la Argentina le conviene ir a un programa de tres años porque ahí le dan plata a repagar en 10 años y no en 5.

P.: Si hacen un acuerdo a tres años, seguro que va a haber que cumplir condicionalidades...

C.L.: Digamos que habría metas macroeconómicas, como nivel de déficit fiscal y reservas, y dirían que hay que reformar estas áreas y ahí se pondría más complicado. Hay alguna flexibilidad, pero ese es el problema de entrar en un programa más largo. Hay que hacer reformas como la laboral, previsional, fiscal...

P.: ¿Y si hacen uno más corto?

C.L.: En ese caso sería un stand by. El tema es que sólo le podrían dar plata para refinanciar, pero se correrían los plazos tres años. En la parte financiera es menos conveniente. La tasa de interés es muy baja, se ubica en 2,5% y 3%, pero en este caso habría que pagar en 5 y no en 10.

P.: ¿Cómo ve la disposición del FMI para negociar con Argentina?

C.L.: Están bien dispuestos. Las señales que veo son buenas y yo creo que tendrían mucha flexibilidad para la primera parte de un programa porque todos entienden el lío que generó el covid-19. No puede decir que tiene que ajustar ahora, porque Argentina no puede ahora, como tampoco pueden otros países. El FMI y los organismos entienden que se necesitan márgenes de maniobra en esta etapa.

P.: ¿Es posible que el FMI le preste plata nueva a la Argentina?

C.L.: En realidad, no hay ninguna regla para esto, pero mi impresión es que le pueden dar un stand by por u$s35.000 millones o un acuerdo de facilidades extendidas, pero le van a decir que es para pagar lo que debe. En última instancia, con el nuevo programa, se van a estar corriendo los vencimientos entre 5 y 10 años. El problema es que si le dieran plata, tienen que empezar a pagar en seis meses, y no creo que vayan a prestar para que luego dentro de seis meses no puedan pagar.

P.: Entonces la Argentina no va a recibir dinero fresco, pero tampoco va a tener que pagar vencimientos abultados…

C.L.: Exacto. Sería muy balanceado y si entran en un acuerdo de largo plazo y van cumpliendo a la larga, no tiene que repagar hasta dentro de mínimo 7 años. Sería un alivio muy importante.