Insólito accidente en Chubut: se olvidó el freno de mano, abrió el capó y fue atropellada por su propio auto

El momento fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La mujer de 38 años se encuentra hospitalizada.

Una mujer fue atropellada por su propio auto.

Un impactante episodio ocurrió este martes en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , cuando una mujer fue atropellada por su propio vehículo luego de olvidarse de colocar el freno de mano mientras revisaba un desperfecto mecánico.

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El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en medios locales y redes sociales.

El accidente ocurrió sobre la avenida Roca al 600 . Según se observa en el video, la mujer descendió de un Renault Clío negro y abrió el capó para intentar revisar el vehículo.

Sin embargo, segundos después el auto comenzó a desplazarse de manera repentina y terminó avanzando sobre ella.

La conductora perdió el equilibrio, cayó al asfalto y una de las ruedas pasó por encima de su pecho mientras el automóvil siguió avanzando algunos metros más.

La principal hipótesis del accidente

De acuerdo con la reconstrucción realizada por fuentes policiales y medios locales, la mujer manipulaba cables vinculados a la batería cuando ocurrió el accidente.

Un testigo indicó que intentaba conectar cables en la parte delantera del vehículo al momento del episodio.

La principal hipótesis sostiene que el auto quedó sin el freno de mano activado, lo que permitió que comenzara a moverse por la pendiente.

Cómo se encuentra la víctima

Tras el accidente, efectivos policiales y personal médico acudieron rápidamente al lugar. La víctima, una mujer de 38 años, presentaba una herida sangrante y fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Según informaron medios locales, los profesionales de salud le realizaron estudios de alta complejidad para determinar la gravedad de las heridas.

Finalmente, descartaron fracturas y lesiones de gravedad. Las autoridades confirmaron que la mujer permanece fuera de peligro.

El caso hizo recordar otro hecho ocurrido en enero de este año también en Comodoro Rivadavia. En aquella ocasión, un hombre intentó frenar una camioneta que se desplazaba en una pendiente y terminó siendo atropellado por el vehículo.