Fuerte caída del efectivo: los billetes en circulación se redujeron casi a la mitad desde 2024 + Seguir en









Según el informe, el stock se redujo con fuerza desde julio, aunque aún se mantiene por encima de niveles históricos si se ajusta por inflación.

Un informe de ADEBA reveló cuántos billetes circulan. Mariano Fuchila

La cantidad de billetes en circulación en la economía argentina registró una fuerte contracción desde los máximos alcanzados en 2024, aunque todavía se mantiene elevada en términos reales.

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De acuerdo con un informe de ADEBA, el stock de efectivo se redujo un 48% en marzo de 2026 respecto del pico de julio del año pasado. En términos absolutos, esto implicó una caída de 5.640 millones de unidades, hasta un total de 6.200 millones de billetes en circulación.

Cuáles son los billetes que más y menos circulan El ajuste se explica principalmente por la disminución en las denominaciones más bajas. Los billetes de $1.000 fueron los que mostraron la mayor contracción, con una baja de 1.279 millones de unidades (-59%). En menor medida, también se redujeron los billetes de $10.000 (-459 millones) y de $20.000 (-642 millones).

Sin embargo, al analizar la dinámica en términos reales, el panorama cambia. El valor promedio ponderado del total de billetes en circulación se duplicó desde julio de 2024, aunque todavía se ubica un 47% por debajo de los niveles observados hace 15 años.

En cuanto a la composición del circulante, los billetes de mayor denominación ganaron peso. Del total de 6.181 millones de billetes en marzo, 1.639 millones corresponden a billetes de $1.000 (27%), 918 millones a $10.000 (15%) y 743 millones a $2.000 (12%). Más atrás se ubican los billetes de $20.000 (655 millones, 11%) y los de menor denominación, con participaciones decrecientes.

image Los billetes de mayor denominación ganaron peso. El informe también destaca que, pese al proceso de contracción iniciado en agosto de 2024, la cantidad de efectivo en la economía continúa siendo significativa. Esto refleja tanto la inercia inflacionaria como la persistencia del uso de dinero físico en ciertos segmentos, en un contexto de transición hacia medios de pago digitales. En este escenario, la evolución del circulante seguirá siendo una variable clave para monitorear la liquidez del sistema y la remonetización que espera el Gobierno de la economía.

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