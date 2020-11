Rodolfo Freyre: "La exportación de gas es un punto clave"

“Si nos vamos un año para atrás y uno mira los niveles de producción de gas natural en todo el país, comparado con lo que estamos ahora, vemos una fuerte declinación en la producción del gas natural. Del orden del 12%, que eso es equivalente a 18 millones de metros cúbicos de gas por día. Eso es muchísimo gas. Obviamente esto se dio en el último año, producto de varias circunstancias, pero principalmente impactado por efecto del covid, la falta de actividad, quizá alguna señal de precio sobre todo por temas de ajustes en algunos segmentos”, sostuvo Freyre, quien remarcó: “Pero mirando hacia adelante, se podría decir: ‘menos mal que se está haciendo lo del Plan Gas’, porque si no esto seguía. Este nivel de declino que vemos hoy, si uno no lo para, sigue. Si uno no invierte en gas, la producción cae todos los días”.