Escasez de gasoil: transportistas de Tucumán irán a un paro "por tiempo indeterminado"

“Lo que buscamos es federalismo, que consigamos el precio de YPF al mismo precio que en Buenos Aires y que nos llenen el tanque a los transportistas porque hoy no te dan más de 100 litros a 200 litros a precio pizarra”, indicó en El Tribuno. Indicó que quien necesita más combustible lo debe hacer a 200/230 pesos el litro. Remarcó que el sector que representa apunta a “conseguir el mismo precio de Capital Federal en Tucumán”. Tras la suba del 12% de esta semana anunciada para el gasoil, en la ciudad de Buenos Aires el común pasó a costar $128 y el premium $162,40.

La cámara que representa Reynoso está adherida a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Esta entidad viene elaborando un mapa sobre la escasez del combustible. Los transportistas de Tucumán habían lanzado una medida de fuerza hace dos semanas, pero luego la suspendieron en el marco de una negociación con el gobernador Osvaldo Jaldo. Ahora, con los problemas aún sin solución, harán la medida de fuerza.

El transportista agregó que en la situación actual el sector no está siendo competitivo ni puede trabajar normalmente. “Queremos transferir a nuestra tarifa [el mayor costo como en el gasoil] y nuestros clientes no lo aceptan. Entonces, no estamos siendo competitivos”, afirmó.

“No va a haber actividad de transporte de carga, no vamos a bloquear ninguna ruta, empresa”, remarcó sobre la medida de fuerza. “Es únicamente una protesta para la igualdad, digamos para el federalismo”, expresó para reiterar que exigen pagar por el gasoil el mismo valor de pizarra en Buenos Aires.

La respuesta oficial

Recientemente, el gobierno elevó el corte de biodiésel al 7,5% en el gasoil, más de un 5% adicional de manera excepcional por 60 días para lograr mayor abastecimiento del combustible.

En la Casa Rosada estimaron que por la suba del corte la oferta local de gasoil se incrementará en unos 90.000 metros cúbicos mensuales, lo que en el agro calculan insuficiente. A su vez, el Gobierno les permitió a las empresas de hidrocarburos desgravar la carga fiscal del Impuesto a los Combustibles Líquidos sobre el gasoil importado, permitiendo así aliviar la presión sobre los costos de importación. La otra medida que se analizaba -y no se descarta aplicar en el futuro- es eximir a las refinadoras del pago del arancel previo para disponer el producto en plaza. Se trata de un canon que se abona antes de que llegue el embarque a tierra para evitar incumplimientos de pago. Para poner en práctica este beneficio no hace falta un DNU.

En una primera etapa, en los próximos 10 días, la producción de biodiésel crecerá a 75.000 m3 mensuales y servirá para aplacar -en parte- el exceso de demanda de gasoil en el Interior, principalmente en el Norte del país. A pesar del ajuste de precios, por la escasez que reina el litro de “gasoil blue” se llegó a pagar $289 y podría saltar a $300 esta semana, la sexta seguida de desabastecimiento. La normalización plena podría verse recién en 15 días.