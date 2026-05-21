Prime Video continúa ampliando su catálogo con series clásicas que marcaron una época y todavía conservan una enorme cantidad de fanáticos alrededor del mundo. Entre thrillers, dramas y producciones policiales, la plataforma mantiene disponibles varios éxitos de los 2000 que siguen siendo una apuesta ideal para quienes buscan historias largas y atrapantes para maratonear.
La adictiva serie de los 2000 que sigue vigente en Prime Video y es ideal para maratonear
Con varias temporadas, capítulos cortos y una idea original, esta producción supo estar entre lo más visto de la década.
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Las ficciones policiales fueron protagonistas absolutas durante los años 2000 y muchas de ellas lograron mantenerse vigentes gracias a sus personajes carismáticos, sus historias atrapantes y capítulos que mezclaban suspenso, drama y humor. Incluso años después de su estreno, siguen siendo elegidas por quienes buscan maratones largas y entretenidas.
Una de las producciones que mejor representa ese fenómeno es El mentalista, la exitosa serie protagonizada por Simon Baker que todavía hoy continúa atrapando espectadores en la plataforma.
De qué trata El mentalista
La historia sigue a Patrick Jane, un hombre con una increíble capacidad de observación y análisis del comportamiento humano que trabaja junto a la Oficina de Investigación de California ayudando a resolver distintos crímenes. Antes de colaborar con la policía, Jane se dedicaba a fingir habilidades psíquicas y a trabajar como mentalista en programas de televisión y eventos públicos.
Sin embargo, su vida cambia por completo después de un hecho traumático que lo obliga a replantear su futuro. A lo largo de la serie, el protagonista utiliza su inteligencia, carisma y técnicas de manipulación psicológica para resolver casos complejos que desconciertan a los investigadores tradicionales.
Sus métodos poco convencionales suelen generar tensiones con el resto del equipo, aunque también terminan siendo fundamentales para avanzar en cada investigación. Con capítulos llenos de misterio, giros inesperados y una fuerte presencia del suspenso, El mentalista se convirtió en una de las series policiales más populares de su generación y todavía mantiene una sólida base de seguidores.
Prime Video: tráiler de El mentalista
Prime Video: elenco de El mentalista
- Simon Baker (Patrick Jane)
- Robin Tunney (Teresa Lisbon)
- Tim Kang (Kimball Cho)
- Owain Yeoman (Wayne Rigsby)
- Amanda Righetti (Grace Van Pelt)
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