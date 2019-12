Genneia reperfila pasivos de corto plazo con emisión de ON

Los instrumentos serán ON clase XXIII en dólares, a tasa fija con vencimiento a los 12 meses; ON clase XXIV en dólares a ser suscriptas pagaderas en pesos a tasa fija con vencimiento a los 12 meses; y ON clase XXV en pesos a tasa variable con vencimiento a seis meses.

Según precisó la compañía, la colocación tiene como objetivo la refinanciación de pasivos de corto plazo incluyendo financiamientos a través de acuerdos en cuenta corriente con instituciones bancarias del país; e inversiones en activos físicos y bienes de capital, incluyendo la financiación de su plan de inversiones productivas.

Esta colocación forma parte del programa global para la emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por hasta u$s800 millones o su equivalente en otras monedas, oportunamente aprobado por su directorio. Los colocadores serán Macro Securities, Balanz Capital Valores, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, y BACS Banco de Crédito y Securitización.