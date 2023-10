GNL: proyecto llega al recinto en Diputados y hay expectativa empresaria

Este lunes el proyecto de ley de promoción del GNL obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados , por lo que finalmente este martes llegará al recinto . Una de las modificaciones permitirá que haya mayor cantidad de proyectos promocionados. De todos modos, los legisladores de Juntos por el Cambio se mostraron en contra, y quien salió al cruce fue el actual diputado Rolando Figueroa, gobernador electo de Neuquén. Hay expectativa empresaria , dado que el sector privado pensaba que este año no iba a tratarse debido a las elecciones, y aseguran que, sin marco legal, no se darán las millonarias inversiones .

Así, el artículo 6 dirá que los criterios para acceder a los beneficios de la promoción serán: “Contemplar un compromiso de inversión agregada de al menos u$s 1000 millones, o una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de GNL por año”. Igón explicó: “Así vamos a poder respetarle a aquellos que tienen ya una capacidad de infraestructura instalada la inversión que tienen realizada”.

Otra de las modificaciones fue en materia de retenciones. En el dictamen original, había derechos de exportación “móviles”, esto es, variables entre el 0% y el 8% según el precio internacional del millón de BTU (la unidad de medida del GNL). Con los cambios, los derechos de exportación podrán seguir subiendo y “cerrar” en 15%, cuando los valores superen u$s 35 el millón de BTU. “Esto significa que una vez que el precio supera los u$s 20, se siguen incrementando los derechos de exportación, pero trabajamos sobre una línea que se hace más horizontal, para cerrar en el 15%, aseguró Igón.

Legisladores de Juntos por el Cambio salieron al cruce del proyecto

El diputado Francisco Sánchez, del bloque PRO de Neuquén, cuestionó la rapidez del tratamiento. Incluso pese a afirma que “un sector de mi provincia tiene una gran expectativa por este tipo de leyes, pero esta no es la forma”. Incluso, Jimena Latorre, diputada radical, tildó al proyecto de “kiosquito” al afirmar: “No haría falta este kiosquito nuevo que abren si tuviéramos algo elemental que se llama seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica. A dos meses de irse dejan este régimen que viene a perjudicar”.

Sin embargo, la ley es clave para que se den las inversiones, según contaron desde uno de los estudios jurídicos líderes en Vaca Muerta. “Cuando nos consultan los inversores extranjeros, nos dicen que, sin una garantía de estabilidad fiscal, sin permisos de exportación y sin un porcentaje de acceso a las divisas, no invierten. Esa estabilidad podría llegar recién en varios años, la pregunta es si podemos esperar esos años”, comentó el abogado, que prefirió no ser mencionado. Según fuentes del sector, si bien el proyecto más relevante es el de YPF-Petronas, por magnitud de inversiones que ascenderían a u$s 50.000 millones, hay cuatro proyectos de GNL. “Argentina podría ser una potencia en GNL”, agregaron desde el estudio de abogados.

Por este motivo, Germán Martínez, presidente del bloque del FdT, salió muy fuerte al cruce de JxC: “No están diciendo ningún comentario específico para modificar algún artículo, solo vienen a hacer una impugnación global del tema, cuando en las dos comisiones anteriores nadie había puesto en cuestionamiento la importancia de tener un régimen de promoción. Nos estamos perdiendo un debate estratégico en algo que Argentina tiene una enorme oportunidad, la ventana de oportunidad es ahora”.

En la misma línea, Rolando Figueroa, hoy diputado del MPN pero desde diciembre gobernador de Neuquén, donde se encuentran los mayores yacimientos de Vaca Muerta, se mostró muy crítico con los opositores al proyecto. “Me alarma la ignorancia de algunos. Dicen que no es el momento antes de una elección. ¿Cuándo es el momento para una política de Estado? Tenemos el desafío de monetizar el subsuelo, si no lo hacemos cuando el mundo lo demanda, lo vamos a perder”.