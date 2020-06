Gobierno, a acreedores: se negocia cláusula de rescate, pero no la "antibuitre"

El Gobierno aceptará negociar la posibilidad de discutir la “cláusula mandatoria”, reclamada por el fondo BlackRock y sus aliados del grupo Ad Hoc, pero con condiciones: que sólo incluyan las colocaciones futuras de deuda emitidas bajo legislación extranjera y no alcancen las emisiones de deuda con jurisdicción local ni los créditos de organismos financieros internacionales, incluyendo el Fondo Monetario. Con esto, el Gobierno de Alberto Fernández estaría dispuesto a liquidarles a los acreedores que acepten los nuevos términos de la deuda argentina, la mitad de todas las colocaciones futuras a través de operaciones de recompra de bonos negociados. Lo que no está dispuesto a discutir el Gobierno es la posibilidad de negociar la renuncia de las “cláusulas antibuitre” para los bonos lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri ni la posibilidad de aceptar que el eventual cálculo de un bono que indexe por la evolución del PBI sea calculado por ninguna entidad que no sea el INDEC. Esto incluye al FMI.