Gobierno reforzó filtros para acceder al dólar y tomó una drástica medida sobre los importadores

"Entiendo que parte de lo que está pasando es lo que se había anunciado en su momento: quienes no liquiden divisas no van a obtener dólares para importaciones ", explica una voz del mercado. Y detalla que es un requisito necesario que liquiden para que puedan acceder a los dólares. Si no lo hacen, no hay divisas.

"Aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina pero a la vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central, aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al mercado de cambios hasta que no estén al día con sus liquidaciones", dijo Massa. En esa línea, una fuente oficial confirmó a Ámbito que en reiteradas ocasiones se le pidió a las empresas realizar la operación. "Es necesario que liquiden para que puedan acceder a los dolares, en eso no hay mas vuelta. Veo la resistencia que hay, pero tienen que liquidar", insistió una fuente oficial.

En eso, Sergio Massa, ministro de Economía, fue taxativo y parece estar cumpliendo su palabra con dos medidas clave:

tal como se señaló, por un lado, AFIP recortó la CEF de muchas empresas como penalidad por incumplir el compromiso de liquidación.

recortó la CEF de muchas empresas como penalidad por incumplir el compromiso de liquidación. y, por otro, dando de baja a muchos operadores su permiso para obtener SIRAs.

Algunas grandes empresas se vieron afectadas en su capacidad de importación por esta decisión y muchos nuevos importadores quedarán fuera de juego tras haber sido dados de baja. Las medidas responden al hecho de que, con el dólar agro recargado (conocido como dólar maíz) parece no ser suficiente para engrosar fuertemente las reservas del BCRA.

En ese marco, el Gobierno comenzó a ajustar la canilla de dólares para importadores y recalibrar los permisos de acceso al Mercado de Cambios (MULC) para importadores a través de la AFIP, que junto al Banco Central, Comercio y otros organismos tienen intervención en el sistema de autorización de importaciones.