Bajar impuestos ya

Para que el impacto no sea tan grave, el Gobierno de Alberto Fernández terminará de diseñar esta mañana un paquete de ayuda económica y financiera. Incluirá el pedido de los créditos de contingencia abiertos con el FMI (no se sumarán al stand by), el Banco Mundial, BID y la CAF. Algunos serán para apoyar políticas sociales; otros, para alentar políticas activas de fomento a los créditos y la construcción, y algunos apuntarán a sostener los planes de estímulo a los sectores menos favorecidos ya lanzados y cuyo financiamiento se verá afectado por la baja en la actividad.