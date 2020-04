Graciela Fresno: "Si nos arrinconan contra la pared y no nos ayudan, el golpe va a ser letal"

Periodista: ¿Cuál es hoy la situación del sector?

Graciela Fresno: Los hoteles y establecimientos gastronómicos se encuentran cerrados en todo el país, atravesando una situación crítica que les hace imposible sostener los más de 500.000 puestos de trabajo, repartidos en más de 50.000 empresas pymes, sin que se pueda vislumbrar un futuro alentador en el corto plazo.

P.: El sector hotelero viene golpeado desde antes de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno...

G.F.: Sí. Hoy pareciera que todos los sectores sufrimos la crisis de la misma forma, pero no. Nosotros veníamos mal. A principios del mes de marzo empezamos a perder las reservas que teníamos en los hoteles, de los pasajeros internacionales de países que estaban sufriendo la pandemia como China, España, Italia, entre otros. Después se cerraron las fronteras y posteriormente nos prohibieron tomar huéspedes argentinos.

P.: ¿Qué ve usted en el corto plazo?

G.F.: Hoy no hay actividad en la calle y cientos de negocios van a enfrentar un problema de liquidez, lo que obligará a muchos de ellos a cerrar. Y, mientras nuestros ingresos se han reducido a cero, en pocos días, esos cientos de hoteles, cabañas, hosterías, bares y restaurantes deberán cumplir con el pago de salarios y vencimientos de impuestos y servicios, y no lo van a poder afrontar.

P.: El Gobierno anuncio que analiza medidas para contener despidos masivos y recortes salariales. ¿Cómo afectaría esto a ustedes?

G.F.: Yo le preguntaría al Gobierno: ¿qué hacemos con la gente si no le podemos pagar los sueldos porque no nos ingresan recursos producto de la inactividad?... La AFIP hasta ahora no se dio por enterada de nada. Nos siguen corriendo todos los vencimientos. En principio pedimos resguardar al personal. Poder pagar sueldos. Nuestro personal no se encuentra alcanzado por ninguno de los beneficios que anunció el Gobierno. La falta de respuestas concretas a nuestros reclamos supondrá graves consecuencias para miles de familias, pérdidas de fuentes de empleo y quebranto financiero en uno de los sectores más importantes para la recuperación económica futura del país. Si nos arrinconan contra la pared y no nos ayudan, el golpe va a ser letal.

P.: ¿La posibilidad de créditos blandos a tasas bajas no les seduce?

G.F.:¿Cómo hacemos para endeudarnos si no tenemos ingresos?. ¿Cómo pagamos ese crédito si estamos parados?. Una solución es que el Estado le pague al empleado. Ni siquiera me refiero a un subsidio, como sucede en Europa o en otros países, en donde los gobiernos se hacen cargo del 70%o el 80% de los sueldos. Un préstamos sin intereses a devolver en cuotas, puede ser una buena salida provisoria. Y también contar con un sistema de acceso al Programa de Recuperación Productiva, expeditivo, automático que permita el pago de salarios. Asimismo, solicitamos se nos excluya del pago del impuesto a los débitos y contar con la prórroga de vencimientos del pago de servicios públicos.

P.: ¿Tienen diálogo con el Gobierno?

G.F.: Sí. Y hemos presentado una batería de medidas para morigerar el fuerte impacto que tendrá en nuestras empresas la total caída de las operaciones. El Gobierno nos ve como un sector muy perjudicado. Sin embargo, aun no hay ni una sola medida concreta.

P.: ¿Qué panorama ve post pandemia?

G.F.: Nuestra actividad no se va a recuperar en el corto y mediano plazo como el resto de las industrias. La Argentina tenía 7 millones de extranjeros que venían como turistas. Hoy no están. Y no van a venir por mucho tiempo. Hasta que le gente en el mundo no esté segura de que puede viajar sin contagiarse, no va a volver a tomar un avión. Nuestra crisis no se termina con el levantamiento de la cuarentena.

P.: ¿Y el efecto dominó?

G.F.: Va a ser duro. Vamos seguir con los hoteles vacíos por un tiempo considerable. No soy optimista.

P.: ¿Cuántos años hace que forma parte del sector?

G.F.: Casi 40 años y llevo alrededor de 20 años como dirigente.

P.: ¿Es la peor crisis que le ha tocado enfrentar?

G.F.: Sin dudas. Nunca en la vida pasé por una situación así. Esto no tiene punto de comparación con la Gripe A ni con ninguna crisis coyuntural que nos ha tocado atravesar. Lo que está sucediendo es atípico y desconocido para nosotros y las consecuencias serán duras.