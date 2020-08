Lo que se dice en las mesas: se vienen dos semanas movidas para el dólar

Mucho nervio con la brecha. De ambos lados. Unos que no la quieren, otros que no entienden. Lo cierto es que en las mesas, los más perspicaces, se preparan para dos semanas muy interesantes. Es más, algunos ya hicieron su primavera. Es que el salto que pegaron los dólares MEP y CCL descolocó a unos pero otros lo aprovecharon para posicionarse. Lo que ocurre es que en la primera semana de septiembre se va a producir un bache. Porque el día 1 hay que entregar los bonos a canjear y recién el día 7 los bonistas reciben los nuevos. El problema es que las especies operadas por excelencia en el CCL y MEP, por ejemplo, el AY24 (Bonar24), no estarán disponibles esos días (se supone que el nuevo bono 2030 lo reemplazará en este rol). De modo que no habrá referencia ni operatoria. Además, porque las plataformas más usadas ya no quieren hacer conversiones con ADR y Cedears. A todo esto, entra a jugar el “parking” por lo que en la semana previa, o sea, la próxima se complicará la operatoria MEP y CCL. Por lo tanto, el mercado no tendrá mucha profundidad. Pero a río revuelto, ganancia para Martín y Miguel. Es que se especula que el bache será aprovechado por Economía y el BCRA para intervenir la brecha. ¿Cómo? Tanto el “Chapa” como “JM”, economista de importante gestora, cruzaron data de que el Gobierno echaría mano a la tenencia de bonos que hay por todas las reparticiones y organismos del Estado para operar sobre la brecha ante la falta de profundidad que se preveé. Así cerrarán el canje con una brecha más baja y todo esto sería usado como una señal de shock -ante la falta de buenas noticias- para los mercados. “Ya los veo comprando contra dólar y vendiendo contra pesos, como el mejor trader”, pensó en voz alta un financista. Por ende, atención con la brecha que se viene por delante.