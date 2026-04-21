Jorge Macri expresó su preocupación por el consumo, pero evitó culpar al Gobierno: "Están tratando de ayudar"

El jefe de Gobierno porteño afirmó que se vive "un momento complejo para el consumo", pero aseguró que el Gobierno nacional "está tratando de encontrar los mecanismos para ayudar".

El mandatario porteño habló sobre la realidad económica del país y su impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , habló este martes sobre la evolución de la actividad económica a nivel nacional y el impacto de la caída en los ingresos sobre la capacidad de compra de la sociedad. Según dijo, se vive “un momento complejo para el consumo ” y una economía “difícil” para la clase media.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Macri evaluó que en la actualidad el consumo se muestra “desparejo” , con sectores más golpeados que otros. “Hay rubros a los que les va bien y otros que les va duro o mal” , reconoció y aseguró que en parte se debe a un “cambio de hábitos” en la población.

El mandatario porteño afirmó que “hay una economía difícil para la clase media” , pero salió en defensa de Javier Milei al señalar que “el Gobierno está tratando de encontrar los mecanismos para ayudar en ese sentido”.

El consumo masivo continúa deprimido. Pese a que el año pasado tuvo un leve rebote, en el inicio de 2026 volvió a su nivel más bajo desde septiembre 2024.

Esto se produjo después de una caída interanual del 3,4% en febrero (y del 2,1% en el primer bimestre) en las compras en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos, según datos de la consultora Scentia.

“Está bien no gastar más de lo que se genera”, dijo Macri en sintonía con la regla fiscal que implementa el ministro de Economía, Luis Caputo, a pedido del Presidente. “Pero es necesario encontrar mecanismos para activar sectores postergados”, recalcó.

Respecto uno de los sectores más pujantes de CABA como es el turismo, Jorge Macri aseguró que “está reactivando”. “Estamos empezando a volver a tener turismo receptivo”, celebró.

Jorge Macri anticipó que instalará 400 cargadores para autos eléctricos en CABA

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Gobierno dijo que la Ciudad prevé instalar “cargadores lentos” para autos eléctricos, que son “razonablemente baratos”. “La idea es llegar a 400 cargadores en lugares públicos y semi públicos, como playas de estacionamientos de supermercados”, detalló.

Al respecto, sostuvo que existen en la actualidad “líneas de créditos del Banco Nación a tasa barata para comprar autos eléctricos o cargadores” y pronosticó que la transición de los autos actuales a los eléctricos se completará “mucho antes que en 20 años”.

“La diferencia de costo operativo es muy grande, te ahorras el 80% de lo que cuesta llenar el tanque de nafta o de gas. El mantenimiento también es más barato, tiene menos piezas”, cerró.

Por último, se refirió a uno de los principales reclamos del mundo del futbol a las autoridades porteñas: el regreso de los hinchas visitantes. Al respecto, dijo que no es posible porque “los directivos de los clubes no lo quieren”.

“La mayoría de los clubes exitosos (por Boca y River) ya tienen las entradas vendidas para sus hinchas y no las quieren compartir con otros clubes. Y además no quieren solventar un operativo más caro, con refuerzos, que incluya a los hinchas visitantes. A mí me parece que no quieren los cambios, ya llenan las canchas con sus hinchas”, cerró.