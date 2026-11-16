A 13 años de su antecesor, Rockstar Games prepara un lanzamiento que podría transformar los resultados de Take-Two Interactive, que proyecta ingresos récord para su ejercicio fiscal 2027.

Trece años después del lanzamiento de GTA V, Rockstar Games estrenará este jueves 19 de noviembre GTA VI, que ya superó los u$s1.000 millones en reservas digitales, según estimaciones del mercado.

La industria de los videojuegos se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. Este jueves 19 de noviembre, Rockstar Games lanzará Grand Theft Auto VI (GTA VI) , trece años después del estreno de GTA V , uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos. El regreso a Vice City, la ciudad inspirada en Miami, estará protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos, y ya movilizó más de u$s1.000 millones en reservas digitales antes de llegar al mercado.

Según datos de la consultora Sensor Tower, GTA VI había superado los 10 millones de unidades reservadas al 11 de noviembre , con aproximadamente el 75% de las compras concentradas en PlayStation 5 y el porcentaje restante le corresponde a Microsoft. Si bien se trata de estimaciones de mercado y no de cifras confirmadas por Rockstar Games o Take-Two Interactive, dan una idea del enorme movimiento económico que genera el juego.

La compañía tampoco reveló oficialmente cuánto costó producir el videojuego, por lo que todavía no puede determinarse si las reservas alcanzaron para recuperar la inversión. Sin embargo, las estimaciones indican que podría haber costado entre u$s1.000 millones y u$s1.500 millones, es decir, se espera que recupere la inversión en su primer fin de semana y ya vería ganancias de más de u$s3.000 millones para finales de año, y eso que espera que el juego sea la cara de la franquicia por lo menos por los próximos 5 o 7 años. Por si fuera poco, ya fue reconocido por PlayStation como el título con más reservas en la historia de su tienda digital, superando a Cyberpunk 2077, estrenado en diciembre de 2020.

A diferencia del videjuego record anterior, GTA VI estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin una versión para computadoras anunciada hasta el momento (que más tarde que temprano, verá la luz) .y Tampoco tendrá una edición en disco. Aunque los jugadores pueden adquirir una caja física, en su interior encontrarán un código para descargar el videojuego desde la tienda digital de su consola , en lugar del soporte utilizado históricamente para distribuir estos productos. El no traer un disco en su interior fue una medida enormemente criticada por los fans, aunque no impidió los multimillonarios ingresos que ya tuvo la empresa, y eso que el juego ni siquiera se puede jugar aún. Estas polémicas versiones físicas comenzaron a distribuirse el 12 de noviembre.

El nuevo lanzamiento de Rockstar llegará con un precio de u$s79,99 para su edición estándar y de u$s99,99 para la versión Ultimate, que incorpora contenido y beneficios adicionales dentro del videojuego. Los valores superan los precios habituales de buena parte de los grandes estrenos de los últimos años, que generalmente se ubicaban entre u$s59,99 y u$s69,99.

Sin embargo, el aumento no parece haber frenado las reservas. Cerca del 90% de las preventas registradas hacia finales de agosto correspondían a la edición Ultimate, la alternativa más costosa. Esta proporción corresponde a aquel período y todavía no existe una cifra oficial que permita conocer cómo se distribuyeron las compras totales entre ambas versiones.

La demanda también creció considerablemente durante noviembre. Al 3 de este mes, se calculaba aproximadamente 7,71 millones de reservas digitales y apenas ocho días después ya superaban los 10 millones de unidades, entre tráileres y la enorme campaña de marketing que realizan desde Rockstars Games.

El comportamiento de los compradores adquiere una importancia particular si se tiene en cuenta el recorrido comercial de la franquicia. Según el último reporte de Take-Two ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la saga Grand Theft Auto (con más de 25 años de historia) superó los 475 millones de unidades comercializadas en todo el mundo, mientras que GTA V, lanzado originalmente en septiembre de 2013, acumula más de 230 millones de copias.

Una parte importante de su éxito estuvo vinculada con GTA Online, la modalidad multijugador que permitió mantener vivo el videojuego durante más de una década mediante actualizaciones y compras dentro de la plataforma. Para esta entrega, aún no hay un anuncio oficial pero estará con seguridad, siendo que fue y es -hasta ahora- el negocio más grande de la historia de la compañía, y el motivo por el que tanto ha tardado en llegar la sexta entrega.

Las proyecciones de Take-Two Interactive, la empresa madre de Rockstar Games

Rockstar Games

La empresa Take-Two Interactive cerró su ejercicio fiscal 2026 con Net Bookings -una métrica que refleja los ingresos generados por ventas- por u$s6.720 millones y espera alcanzar entre u$s8.000 millones y u$s8.200 millones durante el ejercicio fiscal 2027.

En su último balance, presentado el 9 de noviembre, Take-Two mantuvo sus previsiones anuales y señaló que las reservas de GTA VI se encontraban considerablemente por encima de sus expectativas iniciales. Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2026, la empresa proyecta Net Bookings de entre u$s3.350 millones y u$s3.500 millones, impulsados principalmente por la llegada del videojuego. Estas cifras corresponden a todas las operaciones previstas por Take-Two durante el período y no representan exclusivamente las ventas de GTA VI.

El lanzamiento llega después de un segundo trimestre en el que Take-Two registró Net Bookings por u$s1.600 millones, una caída del 18% respecto del mismo período del año anterior. En ese escenario, GTA VI aparece como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos meses.

La importancia del videojuego tampoco se limita a sus ventas iniciales. Durante el último trimestre, el 81% de los Net Bookings de Take-Two correspondió al gasto recurrente de los consumidores, una categoría que incluye monedas virtuales, contenidos adicionales, compras dentro de los juegos y publicidad.

Una franquicia que busca repetir el éxito de GTA V en Vice City

El antecedente comercial de GTA V explica buena parte de las expectativas que rodean a su sucesor. Lanzado originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360, el videojuego consiguió mantenerse vigente durante tres generaciones de consolas gracias a nuevas versiones y a la continuidad de GTA Online.

En 2013, GTA V superó los u$s1.000 millones de ventas durante sus primeros tres días en el mercado, una marca que convirtió al lanzamiento en uno de los acontecimientos comerciales más importantes de la industria del entretenimiento. Ahora, esa cifra ya fue sobrepasada antes del lanzamiento, con el diferencial, que a principios en el lanzamiento de la entrega anterior no existían las reservas previas digitales, además de que el formato físico predominaba enormemente en el mercado.

Rockstar Games

Rockstar apostó nuevamente por Vice City, ahora dentro del estado ficticio de Leonida (Florida), con una historia protagonizada por Jason y Lucía. El videojuego también tendrá que responder a las expectativas de millones de usuarios que siguieron los adelantos, las filtraciones y los anuncios de la desarrolladora durante los últimos años.

A partir de este jueves 19 de noviembre, Rockstar necesitará sostener durante los próximos años el interés que GTA V consiguió mantener desde 2013. Por ahora, las cifras anticipadas por las consultoras y las proyecciones financieras de Take-Two muestran que el nuevo Grand Theft Auto llega al mercado con una demanda excepcional, aunque su verdadero alcance comercial comenzará a conocerse una vez que los jugadores puedan recorrer Vice City.