La mecánica estaba presente en las entregas anteriores, pero quedó afuera del nuevo juego. La compañía desarrolladora defendió las decisiones de diseño que buscan potenciar la experiencia de la historia de Jason y Lucía, los protagonistas.

Rockstar Games decidió dejar afuera de GTA VI una de las mecánicas más reconocibles de las entregas anteriores: la posibilidad de contratar trabajadoras sexuales . La compañía explicó que la ausencia responde al enfoque narrativo que eligió para esta nueva aventura, centrada en la relación entre Jason y Lucía.

La función estaba presente tanto en Grand Theft Auto IV, lanzado en 2008, como en Grand Theft Auto V, de 2013 . En ambos títulos, los jugadores podían contratar servicios sexuales durante sus recorridos por el mundo abierto. Sin embargo, esa posibilidad no forma parte de las actividades disponibles en el nuevo lanzamiento.

Desde Rockstar señalaron que las decisiones de diseño estuvieron vinculadas con la historia que buscaban contar y con los aspectos de la jugabilidad que decidieron profundizar. “GTA VI es un juego sobre una pareja en apuros, dos amantes que huyen. Si bien hemos llevado muchas cosas de los títulos anteriores de GTA, todo lo que implementamos en el 6 se hizo para respaldar el espíritu de la historia que queríamos contar y los sistemas de juego que queríamos ampliar , como el sistema de búsqueda policial, la radio, los robos y el robo de autos”, explicó la compañía en una declaración compartida con Shacknews.

En esa misma línea, Rockstar reconoció que varias características de los juegos anteriores quedaron afuera de esta entrega. “Muchos aspectos de los títulos anteriores no están presentes en GTA 6, pero creemos que los elementos que sí incluimos son necesarios y complementarios para transmitir las sensaciones y motivaciones que queríamos destacar a medida que los jugadores avanzan en la historia de Jason y Lucía”.

La relación entre los protagonistas es uno de los ejes centrales de la aventura . A lo largo del juego, los usuarios pueden desarrollar ese vínculo a través de distintas interacciones, que van desde tomarse de la mano hasta participar juntos en asaltos a bancos. Rob Nelson, integrante de Rockstar Games, explicó en una entrevista con The Guardian que el rumbo de esa relación dependerá de las decisiones de cada jugador: “La relación es tuya para cultivarla o perderla. Si sigue siendo una relación romántica está en tus manos”.

Aunque la contratación de trabajadoras sexuales quedó afuera, el videojuego conserva otras posibilidades vinculadas con la sexualidad y las relaciones entre personajes. Los jugadores ya descubrieron que pueden visitar clubes de striptease y coquetear con personajes no jugables (NPC). También comenzaron a circular en X imágenes de algunas de las escenas de sexo explícitas que aparecen en la historia.

GTA 6, entre los videojuegos mejor valorados de la historia

Más allá de los cambios dispuestos, Grand Theft Auto VI llegó a las consolas y superó las expectativas de la crítica especializada. El nuevo lanzamiento de Rockstar Games no solo generó una enorme expectativa entre los fanáticos, sino que también consiguió una recepción histórica en Metacritic, la plataforma que reúne las reseñas de medios especializados.

Antes de la publicación de las críticas oficiales, las proyecciones anticipaban un promedio de 96 puntos, una calificación que ya lo ubicaba entre los videojuegos mejor valorados del año. Sin embargo, los primeros análisis terminaron por superar ese pronóstico y llevaron al título hasta una puntuación prácticamente perfecta.

GTA 6 alcanzó un Metascore de 99 sobre 100, una nota que lo ubica dentro de la categoría de "Reconocimiento universal" y le otorgó el distintivo Must-Play, reservado para los lanzamientos que la plataforma considera de compra obligatoria.

El resultado se mantiene en las dos consolas para las que se publicó el videojuego. En PlayStation 5, registra 99 puntos sobre la base de 153 reseñas de especialistas. En Xbox Series X, alcanza la misma calificación, aunque respaldada por un volumen inicial considerablemente menor: 14 críticas.

Otro dato que refleja la recepción favorable es que, hasta el momento relevado, todas las reseñas computadas son positivas. El juego no registra valoraciones mixtas ni negativas en ninguna de las dos plataformas.

Con su lanzamiento previsto para este 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, el regreso a Vice City y al estado ficticio de Leonida se convirtió así en uno de los estrenos más celebrados de la historia de la franquicia.