La llegada de GTA 6 genera expectativa entre los jugadores y también abre una nueva propuesta para la comunidad de Twitch durante noviembre.

El lanzamiento del videojuego GTA VI marca uno de los acontecimientos más esperados del año en la industria de los videojuegos. En paralelo al estreno, Twitch puso en marcha una campaña especial para su comunidad , con diferentes actividades y beneficios vinculados a las transmisiones del nuevo título de Rockstar Games.

La iniciativa se extenderá del 18 al 30 de noviembre de 2026 e incluye recompensas por mirar partidas, beneficios asociados a las suscripciones y sorteos diarios de códigos del juego. Algunas de estas opciones son gratuitas, mientras que otras requieren un pago. Por eso, es importante conocer las condiciones de cada propuesta para saber cómo participar.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026 . En Argentina, el videojuego estará disponible desde las 00 de ese día.

En esta primera etapa, el título llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S . También será compatible con PS5 Pro. Por el momento, Rockstar Games no confirmó una fecha de lanzamiento para computadoras , por lo que quienes jueguen en PC deberán esperar novedades oficiales.

Los usuarios que hayan reservado la versión digital pueden aprovechar la descarga anticipada para instalar los archivos antes del estreno. De esa manera, podrán ingresar al juego cuando se habilite el acceso, siempre que tengan espacio disponible en la consola y una conexión adecuada.

Cuánto sale y cómo conseguirlo

En Argentina, el precio de GTA 6 depende de la plataforma y de la edición elegida. En PlayStation Store, la versión estándar cuesta US$79,99, mientras que la Ultimate Edition tiene un valor de US$99,99. Al tratarse de precios en dólares, el importe final en pesos puede variar según los impuestos y el medio de pago.

En Xbox Store Argentina, la edición estándar figura a $113.299 y la Ultimate Edition a $141.990. Estos valores pueden modificarse y también pueden tener cargos adicionales. La versión más completa incorpora contenido digital extra, con elementos especiales para acompañar la aventura de sus protagonistas, Jason y Lucia.

La compra se puede realizar desde las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox, tanto en las consolas como en sus plataformas digitales. También se puede consultar la disponibilidad de las versiones físicas. Para quienes buscan una alternativa sin costo, Twitch anunció una campaña con códigos gratuitos de la Ultimate Edition, aunque su entrega está sujeta a disponibilidad y no está garantizada para todos los espectadores.

Rockstar Games

Twitch: cómo conseguir códigos e insignias

Una de las recompensas gratuitas de la campaña es la colección de seis insignias de chat conocida como Bling Badge Collection. Para conseguirlas, hay que mirar transmisiones de GTA VI durante una hora por día, en seis días diferentes, entre el 18 y el 30 de noviembre. No es necesario que las jornadas sean consecutivas: cada día de visualización permite desbloquear una insignia, con un máximo de una por jornada.

La plataforma también ofrece la colección The Heist, que incluye seis recompensas entre insignias y emotes. En este caso, es necesario suscribirse a canales que transmitan GTA VI: una suscripción permite obtener una combinación aleatoria, dos permiten conseguir una segunda y con tres se completa la colección. Las suscripciones Prime no cuentan para esta promoción, por lo que se trata de una opción paga.

Quienes consigan todos los elementos de las dos colecciones, las seis insignias gratuitas y las seis recompensas vinculadas a suscripciones, podrán desbloquear la insignia especial Golden Iguana. Además, Twitch incorporará el Heist Train, una versión temática de los Trenes del Hype. Para obtener sus recompensas, los espectadores deberán contribuir a completar un nivel del tren en un canal participante durante el período de la campaña.

Por otro lado, Twitch confirmó que entregará códigos de GTA VI Ultimate Edition todos los días desde el lanzamiento y hasta el 30 de noviembre. La cantidad de códigos será limitada y dependerá de la plataforma y la región. Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación de Twitch y podrán reclamar el premio desde el sitio web o la versión móvil, dentro de la sección de Drops y recompensas. El plazo para reclamar los códigos se extiende hasta el 7 de diciembre de 2026.

Para participar, hay que ingresar a Twitch con una cuenta personal y buscar transmisiones dentro de la categoría Grand Theft Auto VI. El progreso de las insignias se puede consultar en el inventario de Drops y recompensas. Es importante tener en cuenta que los premios de visualización son insignias y emotes para usar en Twitch, no objetos dentro del videojuego. Además, la campaña no está afiliada ni asociada a Rockstar Games.