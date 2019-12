Trump torea a China por Hong Kong, y el mercado bull sigue intacto

Qué duda cabe. Los árboles no crecen hasta el cielo. Sin embargo, conviene recordar que no estamos en la temporada de poda. Todo lo contrario: son meses donde el calendario destaca la floración exuberante. Con el Día de Acción de Gracias comienza la estación de los rallies “festivos” que se suceden luego tras Navidad, Año Nuevo, y Reyes Magos como una exhalación única, o a manera de fascículos por entrega; no siempre, pero con llamativa reiteración. Un primer disparador habitual, las ventas del Viernes Negro, a simple vista, no fueron sobresalientes. Ya no hay avalanchas de compradores en los malls (aunque hubo más movimiento que un año atrás). No obstante, las ventas en línea explotaron. Según Adobe Analytics, crecieron 19,6% interanual y fueron récord (y la segunda cifra más alta en registros, sólo por detrás del Cyber Monday de 2018).

En todo caso, el motor de la trepada en curso está tipificado con nitidez: la expectativa de una paz comercial con China.

Lo demás es accesorio. Y esta semana hubo examen sorpresa. Trump toreó a Beijing cuando le puso la firma a una ley sobre Democracia y Derechos Humanos en Hong Kong. La respuesta airada fue instantánea. China, empero, no mezcló la hacienda. Rechaza la iniciativa como una injerencia inadmisible en los asuntos internos de Hong Kong, que son los asuntos internos de China, pero no tomó represalias en la arena comercial (ni sugirió que vaya a hacerlo en el futuro). Súmese la noticia de probables nuevas sanciones a Huawei, y se tendrá una medida cabal de la convicción ultrarresistente de los mercados de que Trump y Xi Jinping están condenados a fumar la pipa de la paz. O a lidiar con sendos terribles fracasos. Puede fallar, diría Tu Sam. En cuyo caso, ¿cómo evitar el infierno en la torre? Si los líderes quitan la escalera, sólo una economía firme podría sostener expectativas tan altas. Y la actividad global arroja algunas pistas de mejoría (entremezclada con otra data que no, como los números de la contracción del volumen de comercio en septiembre, un filoso 1,1%). La llave de la recuperación anida en los progresos que exhiben las nuevas órdenes de exportación, que reviven justo a tiempo (si se toma una foto de 22 informes PMI nacionales). Pero a no engañarse. ¿No se derrumbarían acaso si la confrontación plena con China regresara para cobrarse revancha?