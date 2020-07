La necesaria firmeza

No deja de ser interesante lo ocurrido durante un pasaje del encuentro, que incluyó una ráfaga de preguntas de similar contenido, y sesgado mensaje. Comenzando por el “muchos dicen estamos ‘ahí’ de un acuerdo con mucha adhesión y Guzmán está muy cabeza dura y no mejora un poquito la oferta para arreglar”; siguiendo por el “Ud. les cambia el arco”; o que mucha gente que participa de las negociaciones dice “acá no hay acuerdo porque Guzmán es insoportable negociando, y que eso le genera un costo a la Argentina”. Toda una insistencia que llevó al ministro a responder que eso es lo que dicen los acreedores. Luego cerró el tema señalando: “Nosotros estamos trabajando para la gente, los acreedores trabajan para otros intereses, y como estamos en negociaciones estos mensajes son lógicos”. Los posicionamientos son evidentes.