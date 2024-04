Ignacio Warnes "Si todo sale bien en tres años Argentina puede estar como Brasil"

El economista indicó que “en marzo se está recomponiendo” el indicador debido a que “la inflación está volviendo a los niveles de noviembre”. “Se contuvo un brote hacia la hiper lo que es una buena noticia y el riesgo país está menos grave que antes”, explicó el profesional.

El director de Economía de la UCA indicó que “lo negativo es que esto se logra con un gasto público muy contenido lo que genera otro riesgo porque cae mucho la recaudación”. Al respecto consideró que “estás es un punto de inflación, donde la cuestión viene con cierta mejoría, pero hay que ver cómo se proyecta hacia el futuro”.

Con qué países es comparable Argentina

En comparación con otras economías regionales, Warnes dijo que “Chile es una economía de ingresos medios a altos que está alrededor de 80 puntos, mientras que Brasil está en 66”. Por esa razón, planteó que “como referencia, si anduviera todo muy bien, al final del gobierno de Javier Milei deberíamos estar cerca de Brasil”. En tanto que a finales de 2024 el país podría estar en 50 a 55 puntos en la escala cuyo tope es 100.

Warnes afirmó que “Chile para nosotros es la estratosfera”, pero que Argentina tiene que aspirar a “estar a la altura de nuestros vecinos bien administrados”.

En relación a lo que está llevando a cabo el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que “han encarado por el lado de mejorar la solvencia fiscal” y si bien consideró que para salir de la situación anterior el recorte de gasto era “inevitable”, consideró que “tal vez es excesivo en obra pública, que en muchos sectores es cero”.

"La recesión era inevitable"

En ese orden, Warnes también señaló que “la recesión era inevitable” y que en todo caso “la pregunta es si está bien graduado eso”.

“Creo que había que hacerlo, lo que hay que tener cuidado es cuánta recesión”, dijo el economista, al considerar que una señal de alerta es la caída de la recaudación fiscal. Warnes planteo que “hay un punto en el que te podés afectar a vos mismo, porque entrás en una espiral recesiva de la que es difícil de salir”.

Por eso, estimó que “si las cosas salen bien, este año el objetivo sería volver a la inflación a principios de 2023 ya que el plan está apuntando a contenerla, no a eliminarla”. “Si llegamos a octubre con 5% tenemos que descorchar espumantes”, explicó.

Paro advirtió: “Si no generás confianza en la inversión, el recorte de gastos solo no te lleva a ningún lado. La caída del riesgo fue interesante al principio pero ahora está más lenta, indica que los mercados saben que no vamos a una hiper, pero se preguntan a dónde vamos"