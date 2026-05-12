La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los depósitos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) de mayo de 2026. Los pagos llegan con aumento aplicado por movilidad, acreditaciones adicionales y el depósito automático de la Tarjeta Alimentar para millones de familias en todo el país.
AUH ya recibe los depósitos de ANSES con aumento y extras
El beneficio ya comenzó a cobrarse este mes con aumento confirmado, Tarjeta Alimentar y extras acreditados junto al haber mensual.
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El organismo actualizó las prestaciones sociales, tras aplicar el incremento del 3,38%, definido según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Esa suba impactó directamente sobre la AUH, asignaciones familiares y otros beneficios administrados por ANSES.
Además del aumento mensual, los titulares continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. Con ambos beneficios acreditados en simultáneo, muchas familias perciben ingresos considerablemente más altos durante mayo.
Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026
Con el aumento aplicado este mes, el valor bruto de la AUH quedó establecido en $141.286 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene mensualmente el 20% del beneficio, hasta que se presenta la Libreta AUH con los controles sanitarios y educativos correspondientes. Por ese motivo, el monto que efectivamente se deposita cada mes es menor.
Actualmente, el valor neto que reciben la mayoría de los beneficiarios ronda los $113.028 por hijo luego de la retención aplicada por el organismo. En el caso de hijos con discapacidad, los montos son significativamente superiores debido a los adicionales contemplados dentro del sistema de asignaciones familiares.
La actualización de mayo se calculó tomando como referencia el índice inflacionario de marzo, en línea con el mecanismo de movilidad mensual implementado por el Gobierno nacional, mediante el Decreto 274/2024.
Tarjeta Alimentar: nuevos montos a partir de mayo
La Tarjeta Alimentar continúa depositándose junto con la AUH durante mayo de 2026. El beneficio depende de la cantidad de hijos y se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los montos vigentes para mayo son:
- familias con un hijo: $72.250
- familias con dos hijos: $113.299
- familias con tres hijos o más: $149.425
El programa alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo y madres que reciben Pensiones No Contributivas por siete hijos o más. Aunque la AUH sí se ajusta mensualmente por inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene montos definidos directamente por el Ministerio de Capital Humano.
Las familias que combinan AUH y Tarjeta Alimentar reciben ingresos considerablemente más altos durante este mes. Por ejemplo, un hogar con dos hijos puede superar ampliamente los $300.000 sumando ambas prestaciones, dependiendo de la composición familiar y otros adicionales vigentes. En el caso de familias con tres hijos o más, el impacto de la Tarjeta Alimentar resulta todavía más significativo, debido al monto diferencial establecido para esos grupos familiares.
Algunas familias también perciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a embarazadas y madres de infantes.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026
ANSES ya confirmó el calendario oficial de pagos para mayo de 2026. Las fechas de cobro de la AUH se organizan según la terminación del DNI del titular. El cronograma vigente quedó establecido así:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en las mismas fechas.