Importaciones: ante máxima preocupación, pymes podrían tener beneficios

Si bien muchos importadores pudieron cargar las solicitudes en el nuevo sistema SIRA, fuentes empresarias contaron a Ámbito que lo que estuvo “trabado” fueron los pagos bancarios que debían hacerse hoy, en base a lo aprobado por el anterior sistema SIMI. “Imposible operar, dice que no se puede girar los fondos”, contó otro empresario. De hecho, este lunes el Banco Central volvió a comprar dólares (u$s 23 millones) después de una semana en la que terminaba todos los días desprendiéndose de reservas, una vez que finalizó el dólar soja.

Máxima preocupación

La máxima preocupación pasa por el fin de los “pagos anticipados”. Antes, las importaciones con licencias automáticas, que obtenían la categoría de SIMI A por el Banco Central, podían hacer el pago antes de que se embarque la mercadería, si no se excedían de su cupo mensual. Ahora ya no rige más el cupo ni el pago anticipado.

“A las pymes les preocupa no poder pagar anticipado. Ahora hay que pagar después de ingresado el despacho. Hay que empezar a buscar ingeniería de financiación”, aseguró a Ámbito José Luis Lopetegui, asesor en comercio exterior en la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). El sistema SIRA les permitirá a las empresas incluir la fecha para realizar el pago. Habrá excepciones a esta regla, para casos como los productos farmacéuticos, insumos para realizar el gasoducto Néstor Kirchner, entre otros.

De todos modos, según pudo averiguar este diario, el Gobierno está trabajando en una nueva resolución con cambios, que complemente lo ya publicado sobre el SIRA. Los plazos en el acceso a dólares podrían acortarse para los casos de micro y pequeñas empresas. Si bien terminan de delinear la letra chica, sería de entre 60 y 120 días para las pymes, y para las grandes, hasta 180 días. Además, trabajan en desarrollar un mejor financiamiento de bancos públicos y privados para el plazo entre que se autorizan las importaciones y efectivamente se accede a los dólares. “Lo que permite el SIRA es la previsibilidad de saber cuándo vas a contar con los dólares”, afirmaron fuentes de la Secretaría de Comercio.

Las mayores dificultades para encontrar financiamiento están en las pymes. “A las pymes les cuesta encontrar financiamiento. Las grandes pueden acordar con la casa matriz, pero las pymes no podemos decirle al proveedor que le pagamos en diferido, será una negociación delicada y de confianza. Por eso pedimos que las pymes que requieran insumos sean consideradas prioritarias”, agregó Lopetegui de CAME.

Este martes empresarios de CAME se reunirán con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para despajar dudas. El viernes pasado ya hubo encuentros con la Unión Industrial (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Las cámaras pymes recuerdan que en el Ministerio de Economía les aseguraron en reuniones previas que estaban trabajando en flexibilizar las importaciones para “21.000 CUIT” de pymes que importan hasta u$s 2 millones anuales. Por ahora, eso no figura en las normativas oficiales.

De todos modos, la resolución del Banco Central implica que habrá bienes que tendrán mayores facilidades. Podrán acceder antes al mercado de cambios en los casos que se cumplan requisitos como: bienes relacionados al Covid 19, productos farmacéuticos, sector automotriz, los destinados para la “elaboración local de bienes necesarios para la construcción de obras de infraestructura contratadas por el sector público” (el caso del gasoducto), entre otros.

Ante este contexto, son cada vez más las empresas que analizan utilizar “dólares propios” para poder acceder a insumos de emergencia, aunque con el consecuente impacto en la inflación, dado que ese insumo se computará con un dólar que no es el oficial de $150.