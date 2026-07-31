Ya son 57 los cuerpos hallados en Ceuta tras la llegada de inmigrantes desde Marruecos

Las autoridades españolas informaron que más de 48.000 personas ya retornaron a Marruecos, mientras Pedro Sánchez calificó la situación como un "ataque" contra la integridad territorial del país.

Las costas de Ceuta continúan siendo escenario de una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, con decenas de víctimas fatales y miles de ingresos irregulares.

El número de cuerpos hallados en las últimas horas en las costas de Ceuta ascendió a 57 , según informaron fuentes policiales, en medio de la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos que intentan ingresar a territorio español. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior confirmó que más de 48.000 personas fueron reenviadas a Marruecos durante este viernes, de un total estimado de 53.000 ingresos irregulares registrados en los últimos días .

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En ese contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España" . Durante una declaración pública realizada en Ceuta, el mandatario aseguró a los habitantes de la ciudad que el Ejecutivo está utilizando todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y preservar la convivencia .

La crisis migratoria mantiene en máxima tensión a las autoridades españolas, que continúan reforzando los controles en la frontera mientras avanzan los operativos de asistencia, identificación de víctimas y devolución de migrantes hacia territorio marroquí.

El presidente francés, Emmanuel Macron , dialogó este viernes con su par español, Pedro Sánchez , para mostrarle su apoyo en medio de la crisis inmigratoria que atraviesa la ciudad de Ceuta. París propone cooperar e insistir en el recurso a la agencia europea Frontex, dedicada a la vigilancia de fronteras.

El mandatario se celebró así mismo por "la cooperación en marcha con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos ". En la misma línea del cuidado de fronteras, Macron solicitó un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España " si debiera ser necesario ", según consignó EFE.

Italia propone suspender la libre circulación con España y suma adeptos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que analiza suspender la aplicación del espacio Schengen con España, una medida excepcional que restablecería controles fronterizos entre ambos países.

La iniciativa surgió luego de que cerca de 2.000 migrantes marroquíes llegaran en apenas una semana al enclave español del norte de África, una situación que llevó a las autoridades ceutíes a declarar la emergencia humanitaria y social.

A través de sus redes sociales, Meloni calificó de alarmante la situación que atraviesa Ceuta y aseguró que la inmigración irregular representa un riesgo para toda la Unión Europea.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", afirmó.

La mandataria explicó además que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para evaluar posibles medidas.

"Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", sostuvo.

Finalmente, reiteró la línea política de su gobierno respecto de la inmigración. "Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este gobierno", remarcó.