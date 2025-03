Impuestos: ARCA reduce el menú de sanciones para contribuyentes que no responden a sus reclamos

Transferencias bancarias.jpg Los contribuyentes cuyas CUITs fueron incluidas en el listado de "no confiables" no pueden recibir cobros electrónicos. iProfesional

No todas las notas que recibe el contribuyente en su Domicilio Fiscal Electrónico tienen que ser respondida en el mismo día. Algunas suelen ser inducciones. En este caso de trata de comunicaciones en las que ARCA le dice al contribuyente que tiene sospechas de que tiene bienes no declarados, la cuales, por no constituir una intimación legal, no es necesario responder.

“En el caso que deba brindarse una respuesta a la notificación, la misma indicará el plazo que se tiene para contestar. La Resolución establece que el plazo estará comprendido entre 3 y 15 días hábiles administrativos”, explica el tributarista.

A través de la Resolución 5660/2025, ARCA realiza importantes cambios eliminado 4 de las 5 sanciones para los contribuyentes:

Elimina el encuadramiento en una categoría distinta a la que posee en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER).

Anteriormente, un cambio de categoría en el SIPER implicaba mayor riesgo de fiscalización, menos cuotas y tasas más altas en planes de financiación, además de mayores controles en ciertos trámites de devolución de impuestos, entre otros.

Elimina la exclusión o suspensión de los Registros Especiales Tributarios que integran el “Sistema Registral” o Registros Fiscales a cargo de ARCA.

Por ejemplo, ARCA podía suspender a una empresa en el Registro como Importador/Exportador y que la misma no pudiera realizar operaciones de ese tipo.

Elimina la imposibilidad de emitir Facturas clase “A”.

La medida obligaba a los contribuyentes a emitir facturas clase "M", lo que podía derivar en retenciones del 100% del IVA, afectando severamente la liquidez de las empresas.

Elimina la consideración para la valoración en el CEF (Sistema de Capacidad Económica Financiera)

Antes, la valoración del CEF afectaba la aprobación de Declaraciones SIRA y SIRASE para importaciones. Sin embargo, desde enero de 2024, el CEF ya no se tiene en cuenta para las importaciones.

Cuál es la única sanción prevista

La penalidad que quedará en pie es que ARCA podrá limitar una CUIT, es decir, poner restricciones al contribuyente para hacer cobros o emitir cierto tipo de factura, como es el caso del listado de no confiables que no tienen permitido recibir cobros por transferencias o códigos QR, entre otros.

De hecho, el diputado Ricardo López Murphy presentó hace un par de semanas un proyecto de declaración para que ARCA informe sobre los criterios que usa para mandar al listado de no confiables a determinadas CUITs.

Entre los reclamos al organismo están los siguientes: