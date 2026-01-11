Las ventas minoristas cerraron el 2025 con una suba del 2,5%

Según un informe, el sector minorista pyme concluyó el año con un crecimiento acumulado de alrededor de 2,5% a precios constantes, aunque estuvo marcado por retrocesos interanuales en varios meses y un consumo cauteloso en el tramo final del año.

El 2025 para el comercio minorista pyme fue un año de contrastes: meses con contracción de ventas, otras etapas con cierta recuperación, y al final un resultado anual positivo aunque moderado, con un crecimiento de ventas acumuladas que refleja la capacidad de adaptación del sector frente a un consumo todavía resistente y una economía desafiante.

El 2025 mostró un panorama mixto para las ventas minoristas de las pymes en la Argentina. Si bien la variación de meses individuales como noviembre reflejó caídas interanuales de ventas , el acumulado anual —al sumar todos los meses del año— resultó en una suba del 2,5% frente a 2024, a precios constantes, según un relevamiento del sector.

El dato surge del informe elaborado por la CAME, en el que se observó que en los últimos meses del año, el consumo reflejó dinámicas heterogéneas por rubro . Por ejemplo, los datos de noviembre pasado revelaron que las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual y 9,1% mensual , con seis de los siete sectores relevados en rojo, aunque el acumulado anual todavía mostraba una tendencia positiva.

El comportamiento del año estuvo marcado por meses con caídas interanuales en muchos rubros , desde perfumería y bazar hasta alimentos y bebidas, pero también por periodos con cierto repunte, lo que explica que el balance anual haya sido finalmente positivo, aunque moderado.

Los indicadores de CAME mostraron que la demanda de bienes durables y no esenciales quedó presionada por la cautela de los consumidores , que ajustaron sus compras ante la erosión del ingreso real y la persistencia de la inflación. Esto se reflejó en las caídas de ventas en rubros clave durante la parte final del año, particularmente en sectores como perfumería y bazar.

A pesar de este contexto, el acumulo de ventas de todo 2025 quedó por encima del nivel de 2024, lo que indica que, a nivel agregado, los comercios minoristas pequeños y medianos lograron un crecimiento real estimado alrededor de 2,5% en el año.

Noche Jugueterías 2 Las fiestas y fechas especiales, claves en el repunte final de las ventas en el promedio anual. NA

El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.

Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Bazar y decoración (-15%) y Perfumerías (-9,8%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una suba del 0,8%.

liquidación por cierre pymes empleo Las pymes son una fuente clave de consumo minorista, termómetro de la actividad económica.

Rubros con mejores y peores desempeños

Farmacia : fue el único rubro con crecimiento interanual , con un alza de 1,8% en noviembre y una performance relativamente sólida acumulada en el año, cercana a +6,3% .

Alimentos y bebidas : registraron una baja de 5,9% interanual en noviembre, aunque en el acumulado anual mostraron una suba cercana al 4,9% , impulsadas por la demanda de bienes esenciales.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles : el rubro sufrió una caída de 9,7% interanual en noviembre, pero logró crecer 2,2% en el acumulado anual 2025 .

Calzado y marroquinería : exhibieron una baja moderada de 1,7% interanual , con un avance de 3,2% en el acumulado del año.

Perfumería : fue uno de los sectores más afectados, con una contracción de 17,0% interanual en noviembre, aunque cerró el año con un crecimiento acumulado de más del 6% , reflejando recuperación en parte del año.

Ferretería, materiales eléctricos y de construcción : cayeron 3,2% interanual en noviembre y sumaron alrededor de 3,1% en todo 2025.

Textil e indumentaria: quedó negativa en noviembre con -4,3%, y registró una variación acumulada prácticamente plana, en torno a -0,1% para todo el año.

Los desafíos para las pymes en 2026

En resumen, diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo.

De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual. El desafío del sector será transformar este “respiro” estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda.