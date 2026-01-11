En un partidazo, Barcelona derrotó al Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España

El equipo catalán se impuso 3-2 en una final intensa, marcada por un primer tiempo cargado de goles, y volvió a festejar ante su clásico rival en Arabia Saudita.

El Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España tras vencer este domingo por 3-2 al Real Madrid en Yeda, Arabia Saudita . En una final vibrante, el conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick mostró eficacia en los momentos clave y sostuvo la ventaja en un clásico cargado de ritmo y emociones.

Con este triunfo, el "Culé" confirmó su gran presente, se encuentra líder de La Liga con 49 puntos , cuatro más que su rival, y obtuvo por segunda vez consecutiva la Supercopa , consolidándose además como el máximo ganador del certamen.

El encuentro, disputado en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá , tuvo un desarrollo frenético desde el inicio. El Barcelona dominó la posesión durante buena parte del primer tiempo, aunque recién logró reflejar esa superioridad en el marcador a los 36 minutos , cuando Raphinha capitalizó una nueva oportunidad y abrió el resultado.

La reacción del Real Madrid fue inmediata. A los 47 minutos , Vinicius Junior igualó con una jugada individual de alto nivel, pero casi sin respiro volvió a golpear el conjunto catalán. Robert Lewandowski , asistido por Pedri , definió con jerarquía por encima de Thibaut Courtois y puso nuevamente en ventaja al “Barça”.

En tiempo de descuento, cuando el primer período parecía cerrado, el árbitro José Luis Munuera Montero permitió la ejecución de un tiro de esquina que derivó en el 2-2 . Gonzalo García aprovechó un rebote dentro del área y dejó el marcador igualado al descanso, tras una sucesión de tres goles en minutos finales .

En el complemento, ambos equipos generaron situaciones, pero fue otra vez el Barcelona el que logró desnivelar. A los 28 minutos, Raphinha sacó un remate desde el borde del área que, tras un desvío en Raúl Asencio, descolocó a Courtois y sentenció el 3-2 definitivo.

Durante la segunda parte también hubo movimientos destacados. El mediocampista argentino Franco Mastantuono, surgido en River, ingresó a los 38 minutos en lugar de Vinicius, mientras que Frenkie de Jong fue expulsado a los 45 por una infracción sobre Kylian Mbappé.

En los últimos minutos, el arquero Joan García contuvo dos remates claves en el área chica y garantizó así el triunfo de su equipo, que volvió a quedarse con la Supercopa de España.