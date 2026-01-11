El Gobierno confirmó el envío de casi 300 brigadistas y refuerzos para combatir los incendios forestales + Seguir en









El Ejecutivo confirmó la continuidad del operativo en las zonas afectadas con brigadistas desplegados, apoyo aéreo, logística militar y asistencia humanitaria coordinada.

El Gobierno despliega ayuda para combatir los incendios forestales en el sur.

Ante el avance de los incendios forestales en la Patagonia, el Gobierno Nacional ratificó este domingo la continuidad de la asistencia técnica y humana en las áreas en emergencia. El operativo incluye un amplio despliegue de brigadistas, recursos aéreos, apoyo logístico y coordinación con provincias y municipios para contener las llamas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que actualmente hay 295 brigadistas operativos en el terreno, abocados a las tareas de contención y mitigación de los focos ígneos. Según detalló, se trata de un esfuerzo sostenido que se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo.

El despliegue presenta una marcada impronta federal. La administración nacional aportó 232 especialistas, de los cuales 128 pertenecen a Parques Nacionales y 104 a la Agencia Federal de Emergencias (AFE). A ese contingente se sumaron 63 brigadistas enviados por la provincia de Córdoba, en el marco de la cooperación interjurisdiccional.

El operativo incluye un esquema integral de apoyo. La Fuerza Aérea participa con 15 medios aéreos destinados tanto al combate directo del fuego como al traslado de personal. Además, se enviaron camiones autobomba con tracción 4x4, diseñados para operar en zonas de difícil acceso, donde las condiciones del terreno complican las tareas.

En paralelo, las Fuerzas Armadas brindan soporte logístico, mientras que se dispuso asistencia sanitaria permanente en las áreas afectadas. A su vez, el Gobierno Nacional coordina el envío de ayuda humanitaria, con suministros básicos destinados a los damnificados, en articulación con provincias y municipios.

Adorni destacó el trabajo conjunto con los bomberos voluntarios y agradeció especialmente a quienes "arriesgan su vida para salvar la de los argentinos". "Fin", expresó el vocero al cerrar su mensaje, en referencia al esfuerzo coordinado del Gabinete Nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2010388088900473162&partner=&hide_thread=false Ante los incendios en el sur del país, el Gobierno Nacional continúa brindando asistencia a las provincias afectadas. Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba. El operativo… pic.twitter.com/60tbZ2imGi — Manuel Adorni (@madorni) January 11, 2026 La asistencia se suma a las tareas que ya se desarrollan en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona de la Ruta 40, donde el clima extremo continúa dificultando las labores de extinción y obliga a mantener el despliegue operativo activo. Incendios forestales en la Patagonia: la lluvia trae alivio parcial en Epuyén y la Comarca Andina Luego de varios días atravesados por los incendios forestales, vientos intensos y el avance sostenido del fuego, una lluvia se hizo presente este domingo en la región cordillerana de Chubut, generando un alivio esperado para vecinos, voluntarios y brigadistas. Aunque el fenómeno no implica el fin de la emergencia, permitió mejorar el escenario operativo y reducir tensiones acumuladas. Las precipitaciones alcanzaron distintos puntos de la Comarca Andina, con registros en áreas cercanas a Epuyén, El Hoyo y zonas rurales aledañas. Si bien se trató de lluvias de intensidad variable, el aporte de humedad permitió un descenso de la temperatura, ayudó a asentar el humo y favoreció parcialmente las tareas en el terreno. Desde los organismos que intervienen en la emergencia remarcaron que este episodio representa un respiro en un contexto complejo, aunque advirtieron que no resulta suficiente para extinguir los focos activos, en especial en sectores de difícil acceso y con abundante material vegetal combustible. Por ese motivo, el operativo terrestre y aéreo continúa activo y bajo monitoreo permanente.