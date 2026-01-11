Por años fue considerado una antigüedad, pero hoy se convierte en la nueva tendencia 2026, ¿cómo usar hoy los broches? + Seguir en









Los accesorios del pasado vuelven a estar de moda y le dan otro aire a los looks actuales, con diversas opciones y nuevas formas de llevarlos.

Esta nueva tendencia 2026 trae devuelta los broches a la moda actual. Gentileza - Loren Hope

Durante mucho tiempo, ciertos accesorios quedaron asociados a otra época y a estilos formales que parecían no volver nunca. Pero de todas formas, la moda suele mirar hacia atrás para encontrar nuevas formas de expresión y resignificar artículos olvidados.

Con esta nueva tendencia 2026, uno de esos accesorios viejos regresa a los outfits y deja de ser un recuerdo guardado en un joyero antiguo. Con nuevas combinaciones y diseños, se adapta perfectamente a la estética actual y va a ser uno de los artículos más buscados.

Broches Gentileza - Real Simple Broches: la nueva tendencia 2026 Los broches vuelven como uno de los accesorios más visibles del año. Estas piezas, que durante décadas se vincularon con la realeza, la elegancia o los estilos de mediados del siglo pasado, ahora se integran a los outfits modernos con un estilo renovado. El interés actual por los objetos históricos impulsa este retorno, ya que aportan un toque personal difícil de lograr con los accesorios genéricos actuales.

A partir de ahora, en vez de quedar relegados a los cajones heredados, los broches aparecen en pasarelas internacionales como un gran recurso estético. Las firmas reconocidas los incluyeron en sus colecciones recientes, con versiones pensadas para acompañar abrigos, blazers y prendas tejidas. En estos casos, la pieza pasa a ser el centro visual del conjunto.

En sus orígenes, cumplía una función práctica: sostener telas cuando todavía no existían los botones tal como se conocen hoy. Con el tiempo, se transformó en un objeto más decorativo. Podía expresar estatus social, pertenencia a un grupo o un lazo afectivo, especialmente en los modelos que pasaban de generación en generación.

broches moda tendencia Broches, la tendencia 2026 para la moda. Getty Images En 2026, la forma de llevar broches ya no se limita a la solapa de un saco. Aparecen en los hombros de camisas, sobre sombreros, en cinturones, carteras o incluso como detalle central en vestidos. Esta libertad permite adaptarlos tanto a looks sobrios como a propuestas más atrevidas, según el estilo personal de quien los use. Otro punto es su alcance. Si bien hay piezas de alta joyería, también se pueden conseguir versiones accesibles que permiten dar personalidad sin inversiones. Esa combinación amplía las posibilidades y convierte al broche en un detalle versátil, capaz de elevar un outfit. ¿Cómo usar broches en la camisa de manera elegante? Los broches en la camisa son una nueva adaptación de las antiguas piezas (generalmente usadas por nuestras abuelas) para decorar un abrigo o el pelo. Diseños ostentosos, brillantes y, en muchas ocasiones, con un alto valor económico. Los broches, en los últimos años, regresaron a estar en tendencia -tanto en mujeres como en hombres- decorando las solapas de los sacos. Ahora, van un paso más adelante, recorriendo el vestir masculino para colocarse como detalle decorativo en el punto más alto de la camisa o el nudo de la corbata. Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld, el legendario diseñador. ¿El responsable de esta tendencia? El fallecido diseñador Karl Lagerfeld. Con un indiscutible buen gusto al vestir y su genialidad dentro de la industria de la moda, sirvieron como pretexto para que en la Met Gala (2023), dedicada a honrarlo, celebridades e influencers retomaran su estilo. Uno de los aspectos rescatados fueron los broches que él colocaba en su corbata, Manu Rios, Robert Pattinson y Usher, fueron algunos de los famosos que hicieron de esta pieza de joyería el protagonista del look.

