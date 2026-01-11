Javier Milei se mantiene como la figura política con mejor imagen de la Argentina tras dos años de gestión + Seguir en









El mandatario cuenta con 48% de apoyo y 51% de rechazo. En segundo lugar viene el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Javier Milei se mantiene como la figura política con mejor imagen de la Argentina.

Después de más de dos años de gestión, el presidente Javier Milei sostiene un sólido nivel de imagen positiva, con un 48% de apoyo y 51% de rechazo. De todas formas, se consolida como la figura política más valorada de la Argentina en 2026. En el mismo sentido, La Libertad Avanza es el espacio con mayor intención de voto, por encima del peronismo que quedó relegado al segundo lugar, según una encuesta realizada por la consultora Opina Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio relevó a 3.590 habitantes y señaló que, detrás del Presidente, la segunda figura política con mejor imagen es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De la vereda de la oposición, Axel Kicillof se perfila como el referente de su espacio, con una aprobación del 42% y una opinión negativa del 57%. Cristina Kirchner aparece con una imagen positiva de apenas el 38%, mientras que la negativa llega al 61%. Por detrás está Sergio Massa con el 34% de valoración, mientras que en último lugar está la vicepresidenta Victoria Villarruel con 33%.

En detalle, Milei continúa teniendo un mayor nivel de apoyo entre los jóvenes: dentro de la franja etaria de 16 a 29 años 54 % de respaldo, mientras que en el resto de las categorías este porcentaje cae diez puntos para las personas de 30 a 49 y 50 años o más.

Pesimismo: el 48% de los encuestados que considera que la situación del país es peor que hace un año Además de tomar la consideración de las figuras políticas, el estudio también relevó la percepción de los encuestados sobre la situación social del país. El 48% de los encuestados que considera que el contexto es peor que hace un año, mientras que el 42% sostuvo que hubo una mejora. En esta categoría también hubo diversidad en las respuestas en distintos grupos demográficos: el 52% de las mujeres ve un empeoramiento, porcentaje que desciende al 47% entre los hombres.

Estas diferencias se mantienen desde el comienzo de la administración libertaria, por lo que la base electoral se sostiene sólida. “Continúa siendo principalmente constituida por hombres (el 45 % apoya al gobierno de Milei), jóvenes (46 %) y clase media (50 %)”, analizó el documento de Opina Argentina.

A su vez, el 17% de los encuestados no se reconoce ni como votante oficialista ni como opositor. De todas formas, de este porcentaje, un 46 % aprueba la figura de Milei y un 82 % desaprueba a Cristina Kirchner. En cuanto a la distribución geográfica, la mayor apoyo al gobierno se registra en el interior de la Provincia de Buenos Aires (51%), mientras que la oposición crece en la Patagonia (48 %).