Supermercados: confianza empresarial tocó el mejor nivel desde marzo, pero sigue la cautela por el nivel de consumo

Pese al índice general aún más de un 60% de los supermercadistas consideran que su situación es "normal" y solo un 8,8% es buena.

Aún prevalece la cautela en entre los empresarios que calificaron su situación como "normal" en más de un 60%. Mariano Fuchila

Si bien el relevamiento de expectativas de los supermercados y autoservicios mayoristas tuvo su mejor performance en noviembre desde marzo, según informó el Indec este viernes, aún prevalece la cautela en entre los empresarios que calificaron su situación como "normal" en más de un 60% y solo el 8% como "buena", todavía reclaman que la demanda está baja y que se dificulta el crecimiento por la falta de acceso al crédito.

La demanda es, por lejos, el principal factor limitante para aumentar la actividad comercial: 55%, levemente por encima de hace tres meses (54,2%). Por su parte, el costo laboral sigue siendo un factor relevante, aunque bajó respecto de hace tres meses: 23,8% (antes 25,0%). A su vez, el costo de financiamiento muestra una mejora ya que cae de 11,1% a 7,5%, reduciendo su peso como restricción.

Por otra parte el acceso al crédito bancario empeora levemente pasó del 2,5% al 1,4%. Mientras que factores como la competencia en el propio sector aumenta su incidencia ya que pasa de 1,4% a 5,0%, mientras que el suministro sigue teniendo impacto muy bajo: 2,5% (desde 1,4%).

Expectativa de supermercadistas para el verano 2025-2026 image El 57,5% cree que en los próximos tres meses su situación comercial permanecerá igual, mientras que el 35% sostiene que mejorará y el 7,5% empeorará.

La mayoría de las empresas no prevé cambios en el volumen de pedidos a sus proveedores en los próximos tres meses: el 58,8% estima que se mantendrá sin variaciones. En tanto, un 17,5% espera un aumento y un 23,8% anticipa una disminución, lo que arroja un balance negativo de -6,3%.

El indicador de difusión se ubica en 46,9%, reflejando que predominan las expectativas de estabilidad, aunque con un sesgo levemente contractivo.

