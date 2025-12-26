ANSES confirmó el calendario de pagos de enero 2026 + Seguir en









El organismo difundió el esquema completo según documento para jubilados, familias y otros beneficiarios.

ANSES ya definió el calendario de pagos del primer mes del 2026.

Con el inicio del 2026 en puerta, quienes reciben prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desean saber cuándo serán los depósitos y los montos finales. El organismo previsional dio a conocer el cronograma completo de enero del próximo año, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de las fechas, enero llega con valores actualizados por el mecanismo de movilidad vigente. Esto impacta tanto en los ingresos de quienes cobran los montos mínimos como en otras prestaciones.

ANSES.jpg Aumentan las prestaciones de ANSES en enero Desde el primer mes del 2026 va a regir un ajuste del 2,47% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con este incremento, el haber jubilatorio más bajo pasa a ser de $349.299,32.

Por el otro lado, el haber más alto se ubica en $2.350.453,70. También se actualizan otras prestaciones: la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor llega a $279.439,46. Las Pensiones No Contributivas quedan en $244.509,52.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Las fechas se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Para las asignaciones por Prenatal y Maternidad el pago va a ser entre el 14 y el 20 de enero, según terminación de DNI, pero las asignaciones de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) estarán disponibles del 12 de enero al 12 de febrero.

Temas ANSES