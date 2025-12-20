Cuánto debe ganar una familia argentina para pertenecer al 10% con mayores ingresos + Seguir en









El dato surgió de un último análisis del INDEC. El grupo en cuestión refiere al décimo decil, que agrupa a un total 1.015.153 hogares.

Una familia argentina necesita de base $3.624.000 para estar entre quienes más ganan, señaló el INDEC. Depositphotos

Una familia argentina necesita un ingreso total mensual superior a $3.624.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares que más ganan, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el tercer trimestre de 2025. Esto marca el mínimo para ingresar al decil superior de la escala de ingresos relevada en los 31 principales aglomerados urbanos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Partiendo de esa base, los ingresos familiares de ese grupo se extienden hasta los $150.000.000 mensuales, con un ingreso promedio de $5.597.559. El décimo decil agrupa a 1.015.153 hogares, equivalentes al 10% del total, y a 3.539.176 personas, que representan el 11,9% de la población relevada.

Cuánto debe ganar una familia argentina para ser de la pertenecer al 10% con mayores ingresos El segmento de este décimo decil abarca desde familias que apenas superan el umbral base hasta aquellas con ingresos cien veces superiores. El ingreso medio de $5.597.559 en este decil contrasta de manera significativa con los valores observados en el resto de la escala.

Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. Por ejemplo, el noveno decil incluye a los hogares con ingresos entre $2.650.000 y $3.620.000 (promedio de $3.067.163) mientras el octavo decil abarca desde $2.100.000 hasta $2.650.000 (promedio de $2.361.192).





En el extremo opuesto, el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $10.000 a $500.000 y un ingreso medio de $349.654.

Escala de ingresos familiares Primer decil Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000

Hogares: 1.016.737 (10%)

Personas: 2.032.689 (6,8%)

Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)

Ingreso medio: $349.654 Segundo decil Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000

Hogares: 1.019.170 (10%)

Personas: 2.347.895 (7,9%)

Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)

Ingreso medio: $635.771 Tercer decil Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000

Hogares: 1.011.712 (10%)

Personas: 2.644.124 (8,9%)

Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)

Ingreso medio: $859.902 consumo-supermercados-inflacion-precios-gondola-alimentos.jpg El primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $10.000 a $500.000. Depositphotos Cuarto decil Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000

Hogares: 1.015.996 (10%)

Personas: 2.844.588 (9,5%)

Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)

Ingreso medio: $1.060.109 Quinto decil Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000

Hogares: 1.017.394 (10%)

Personas: 3.153.508 (10,6%)

Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)

Ingreso medio: $1.297.355 Sexto decil Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000

Hogares: 1.015.690 (10%)

Personas: 3.221.526 (10,8%)

Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)

Ingreso medio: $1.573.951 Séptimo decil Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000

Hogares: 1.015.332 (10%)

Personas: 3.285.625 (11%)

Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)

Ingreso medio: $1.921.479 Octavo decil Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000

Hogares: 1.017.348 (10%)

Personas: 3.393.821 (11,4%)

Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)

Ingreso medio: $2.361.192 Consumo Inflación Góndolas Lácteos Canasta Básica Supermercado El segmento del décimo decil abarca desde familias que apenas superan el umbral base hasta aquellas con ingresos cien veces superiores. Mariano Fuchila Noveno decil Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000

Hogares: 1.014.083 (10%)

Personas: 3.374.586 (11,3%)

Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)

Ingreso medio: $3.067.163 Décimo decil Ingreso total familiar: desde $3.624.000 hasta $150.000.000

Hogares: 1.015.153 (10%)

Personas: 3.539.176 (11,9%)

Ingreso total decil: $5.682.378.754.000 (29,9%)

Ingreso medio: $5.597.559

Temas INDEC

Salarios