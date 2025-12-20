Una familia argentina necesita un ingreso total mensual superior a $3.624.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares que más ganan, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el tercer trimestre de 2025. Esto marca el mínimo para ingresar al decil superior de la escala de ingresos relevada en los 31 principales aglomerados urbanos.
Cuánto debe ganar una familia argentina para pertenecer al 10% con mayores ingresos
El dato surgió de un último análisis del INDEC. El grupo en cuestión refiere al décimo decil, que agrupa a un total 1.015.153 hogares.
Partiendo de esa base, los ingresos familiares de ese grupo se extienden hasta los $150.000.000 mensuales, con un ingreso promedio de $5.597.559. El décimo decil agrupa a 1.015.153 hogares, equivalentes al 10% del total, y a 3.539.176 personas, que representan el 11,9% de la población relevada.
El segmento de este décimo decil abarca desde familias que apenas superan el umbral base hasta aquellas con ingresos cien veces superiores. El ingreso medio de $5.597.559 en este decil contrasta de manera significativa con los valores observados en el resto de la escala.
Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. Por ejemplo, el noveno decil incluye a los hogares con ingresos entre $2.650.000 y $3.620.000 (promedio de $3.067.163) mientras el octavo decil abarca desde $2.100.000 hasta $2.650.000 (promedio de $2.361.192).
Escala de ingresos familiares
Primer decil
- Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000
- Hogares: 1.016.737 (10%)
- Personas: 2.032.689 (6,8%)
- Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)
- Ingreso medio: $349.654
Segundo decil
- Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000
- Hogares: 1.019.170 (10%)
- Personas: 2.347.895 (7,9%)
- Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)
- Ingreso medio: $635.771
Tercer decil
- Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000
- Hogares: 1.011.712 (10%)
- Personas: 2.644.124 (8,9%)
- Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)
- Ingreso medio: $859.902
Cuarto decil
- Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000
- Hogares: 1.015.996 (10%)
- Personas: 2.844.588 (9,5%)
- Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)
- Ingreso medio: $1.060.109
Quinto decil
- Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000
- Hogares: 1.017.394 (10%)
- Personas: 3.153.508 (10,6%)
- Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)
- Ingreso medio: $1.297.355
Sexto decil
- Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000
- Hogares: 1.015.690 (10%)
- Personas: 3.221.526 (10,8%)
- Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)
- Ingreso medio: $1.573.951
Séptimo decil
- Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000
- Hogares: 1.015.332 (10%)
- Personas: 3.285.625 (11%)
- Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)
- Ingreso medio: $1.921.479
Octavo decil
- Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000
- Hogares: 1.017.348 (10%)
- Personas: 3.393.821 (11,4%)
- Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)
- Ingreso medio: $2.361.192
Noveno decil
- Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000
- Hogares: 1.014.083 (10%)
- Personas: 3.374.586 (11,3%)
- Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)
- Ingreso medio: $3.067.163
Décimo decil
- Ingreso total familiar: desde $3.624.000 hasta $150.000.000
- Hogares: 1.015.153 (10%)
- Personas: 3.539.176 (11,9%)
- Ingreso total decil: $5.682.378.754.000 (29,9%)
- Ingreso medio: $5.597.559
