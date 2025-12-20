SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de diciembre 2025 - 13:11

Cuánto debe ganar una familia argentina para pertenecer al 10% con mayores ingresos

El dato surgió de un último análisis del INDEC. El grupo en cuestión refiere al décimo decil, que agrupa a un total 1.015.153 hogares.

Una familia argentina necesita de base $3.624.000 para estar entre quienes más ganan, señaló el INDEC.

Una familia argentina necesita de base $3.624.000 para estar entre quienes más ganan, señaló el INDEC.

Depositphotos

Una familia argentina necesita un ingreso total mensual superior a $3.624.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares que más ganan, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el tercer trimestre de 2025. Esto marca el mínimo para ingresar al decil superior de la escala de ingresos relevada en los 31 principales aglomerados urbanos.

Partiendo de esa base, los ingresos familiares de ese grupo se extienden hasta los $150.000.000 mensuales, con un ingreso promedio de $5.597.559. El décimo decil agrupa a 1.015.153 hogares, equivalentes al 10% del total, y a 3.539.176 personas, que representan el 11,9% de la población relevada.

Informate más

Cuánto debe ganar una familia argentina para ser de la pertenecer al 10% con mayores ingresos

El segmento de este décimo decil abarca desde familias que apenas superan el umbral base hasta aquellas con ingresos cien veces superiores. El ingreso medio de $5.597.559 en este decil contrasta de manera significativa con los valores observados en el resto de la escala.

Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. Por ejemplo, el noveno decil incluye a los hogares con ingresos entre $2.650.000 y $3.620.000 (promedio de $3.067.163) mientras el octavo decil abarca desde $2.100.000 hasta $2.650.000 (promedio de $2.361.192).

En el extremo opuesto, el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $10.000 a $500.000 y un ingreso medio de $349.654.

Escala de ingresos familiares

Primer decil

  • Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000
  • Hogares: 1.016.737 (10%)
  • Personas: 2.032.689 (6,8%)
  • Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)
  • Ingreso medio: $349.654

Segundo decil

  • Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000
  • Hogares: 1.019.170 (10%)
  • Personas: 2.347.895 (7,9%)
  • Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)
  • Ingreso medio: $635.771

Tercer decil

  • Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000
  • Hogares: 1.011.712 (10%)
  • Personas: 2.644.124 (8,9%)
  • Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)
  • Ingreso medio: $859.902
consumo-supermercados-inflacion-precios-gondola-alimentos.jpg
El primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $10.000 a $500.000.

El primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $10.000 a $500.000.

Cuarto decil

  • Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000
  • Hogares: 1.015.996 (10%)
  • Personas: 2.844.588 (9,5%)
  • Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)
  • Ingreso medio: $1.060.109

Quinto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000
  • Hogares: 1.017.394 (10%)
  • Personas: 3.153.508 (10,6%)
  • Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)
  • Ingreso medio: $1.297.355

Sexto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000
  • Hogares: 1.015.690 (10%)
  • Personas: 3.221.526 (10,8%)
  • Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)
  • Ingreso medio: $1.573.951

Séptimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000
  • Hogares: 1.015.332 (10%)
  • Personas: 3.285.625 (11%)
  • Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)
  • Ingreso medio: $1.921.479

Octavo decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000
  • Hogares: 1.017.348 (10%)
  • Personas: 3.393.821 (11,4%)
  • Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)
  • Ingreso medio: $2.361.192
Consumo Inflación Góndolas Lácteos Canasta Básica Supermercado
El segmento del décimo decil abarca desde familias que apenas superan el umbral base hasta aquellas con ingresos cien veces superiores.

El segmento del décimo decil abarca desde familias que apenas superan el umbral base hasta aquellas con ingresos cien veces superiores.

Noveno decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000
  • Hogares: 1.014.083 (10%)
  • Personas: 3.374.586 (11,3%)
  • Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)
  • Ingreso medio: $3.067.163

Décimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.624.000 hasta $150.000.000
  • Hogares: 1.015.153 (10%)
  • Personas: 3.539.176 (11,9%)
  • Ingreso total decil: $5.682.378.754.000 (29,9%)
  • Ingreso medio: $5.597.559

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias