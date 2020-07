Industria: 60% usó fondos propios para financiarse en cuarentena

Entre dichas empresas, el principal problema financiero manifestado fue la extensión de los plazos de pago de los clientes: el 40% le refirió una importancia alta. Por su parte, un 33% reportó con importancia alta tener problemas con los cheques rechazados. En tanto, se destaca que el 41,9% tuvo “medias o altas dificultades de acceso al crédito”.

En referencia a la principal fuente de financiamiento, el 57,5% aseguró que lo hizo con recursos propios, mientras que el 18,8% con financiamiento bancario y el 7,7% con financiamiento de proveedores. En tanto, el 6,6% respondió que fueron los “programas públicos”.

Al diferenciar por ramas, se destacó que para el rubro “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” le otorgó un 50% de “importancia alta” a los problemas financieros. En el mismo sentido, fue del 40% para el sector de “automotores” y “muebles”.

Al analizar la situación del sector, el titular de Industriales Pymes Argentinos Daniel Rosato había señalado a Ámbito días atrás: “El eje del problema es un tema de falta de financiamiento, las pymes van desapareciendo porque se ven ahogadas financieramente y se van achicando. Muchas son excluidas de los bancos, porque no son sujetas a crédito”. De hecho, ayer el empresario apoyó al paquete de medidas de asistencia financiera y económica anunciado por el Gobierno bonaerense para las pequeñas y medianas empresas y señaló que los sectores más complicados en materia financiera son “el metalúrgico, el autopartista, textil y calzado” y apuntó que “cuando los comercios cierran, generan un efecto dominó y una crisis”.

Indicadores

Otros datos de la encuesta realizada por el organismo encabezado por Marco Lavagna remarcó que durante mayo se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a abril. “De los más de 1.700 locales manufactureros relevados, casi el 40% (38,6%) operó con normalidad, mientras que más del 60% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva”, señaló el informe.

“Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva en mayo, más del 50% declaró que, si bien estuvo habilitado para operar, no contó con el personal necesario para operar o no tuvo pedidos y más del 40% declaró que la principal causa fue que debió permanecer cerrado total o parcialmente por el aislamiento”, subrayó el estudio.

Los dos sectores que en mayor medida reportaron una alta importancia a la disminución en la demanda interna exclusivamente producto del aislamiento fueron “Textil, prendas de vestir, cuero y calzado” y “Automotores y otros equipos de transporte”; un 66% de los locales de cada uno de estos sectores indicó con importancia alta este problema en mayo. En “Alimentos, bebidas y tabaco” la proporción de locales que indicó este problema con importancia alta fue más baja (20%).