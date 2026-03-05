Industriales bonaerenses responden a Javier Milei: "Un proyecto de desarrollo serio y sostenible exige respeto a inversores"

Tras la envestida del Presidente en la Asamblea Legislativa, empresas del sector le respondieron y expresaron su preocupación por la situación. Cerraron casi más de 2.400 empresas industriales y se perdieron 73.000 empleos manufactureros entre noviembre 2023 y el mismo mes de 2025.

En medio del enfriamiento de la economía y las críticas del presidente Javier Milei a empresarios, las principales entidades industriales y empresarias de la provincia de Buenos Aires, en línea con la Unión Industrial Argentina (UIA) , expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector productivo y remarcaron la necesidad de fortalecer el respeto institucional hacia quienes invierten, producen y generan empleo en el país.

"La construcción de un proyecto de desarrollo serio y sostenible exige respeto institucional hacia quienes invierten y producen en la Argentina. Las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad indelegable de promover la confianza, el diálogo y el reconocimiento del rol estratégico que cumplen los empresarios y los trabajadores en la inversión, la generación de empleo y la creación de valor", sostuvieron en un comunicado conjunto la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Con la apertura desmedida de importaciones, un tipo de cambio poco competitivo y el enfriamiento de la economía, entre otros factores, generaron un terreno fértil para una crisis industrial, que en los últimos días llevó al cierre de Fate y la quiebra definitiva de Garbarino , por nombrar dos empresas de renombre, aunque no fueron las únicas.

Tal es así que un informe de la consultora Audemus en base a datos oficiales de Naciones Unidas mostró que la Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo en los últimos dos años , entre 56 naciones analizadas. El desplome del 7,9% vino acompañado de un veloz cierre de empresas y despidos masivos .

Además, otro informe de la UIA mostró que más del 53,3% de las empresas industriales registró caídas en su producción y el 54,7% informó bajas en las ventas internas , de acuerdo con una encuesta realizada entre 644 compañías de distintos sectores y tamaños.

El relevamiento también reflejó tensiones financieras en el entramado productivo, ya que el 45,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su dotación de personal.

En otro relevamiento de Audemus en base a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que durante el gobierno de Javier Milei cerraron más de 2.400 empresas industriales y se perdieron 73.000 empleos manufactureros entre noviembre 2023 y el mismo mes de 2025. "Esa cifra representa casi el 5% del total de compañías industriales del país", destacaron.

Asimismo, el deterioro del tejido productivo fue tal que no hubo rama industrial en la que se crearan puestos de trabajo. "El deterioro no fue uniforme pero golpeó a todas las actividades manufactureras. En términos absolutos, las más afectadas fueron textil e indumentaria, productos metálicos y fabricación de muebles y otras manufacturas", resaltaron.

audemus

En términos porcentuales, algunos sectores registraron contracciones en su número de empresas que superan el 8% y otras llegan a dos dígitos respecto de noviembre de 2023. "Son caídas que implican retroceder a niveles que no se veían desde la crisis de 2001-2002", enfatizaron desde la consultora.

Entre las ramas que más empleo destruyeron en términos absolutos fueron, nuevamente, la industria textil e indumentaria y los productos metálicos, mientras que las que crearon empleo fueron la alimenticia (+0,7%), la farmaceútica (+1,4%) y tabaco (+1,4%).

Comunicado de entidades industriales y empresarias de la provincias de Buenos Aires

En un comunicado conjunto, las entidades industriales y empresarias bonaerenses subrayaron: “La industria es sinónimo de inversión productiva, generación de empleo formal, innovación, agregado de valor y arraigo territorial. Detrás de cada industria -pyme y grande- hay personas que deciden apostar por el país, asumir riesgos, invertir capital y contribuir al crecimiento de sus comunidades, aun en contextos adversos”.

“El desarrollo sostenido de una nación sólo es posible si existen cada vez más argentinos dispuestos a producir y a trabajar en el país. No hay crecimiento, inclusión ni movilidad social sin un entramado productivo fuerte y dinámico, y sin un sector privado comprometido con el desarrollo nacional”, agregaron.

“En este contexto, desde la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) adherimos a la preocupación expresada por la Unión Industrial Argentina respecto de la situación que atraviesan numerosos sectores industriales, en el marco del proceso de transición hacia un nuevo esquema económico. Se trata de un proceso profundo, que no resulta homogéneo ni inmediato, y que impacta de manera particular en muchas Pymes, afectadas por la caída de la actividad, las dificultades de financiamiento y la presión de costos”, indicaron.

A su vez, apuntaron contra el Gobierno por el fuerte discurso presidencial de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “La descalificación o estigmatización pública hacia cualquier persona o sector de la economía no solo deteriora el clima interno, sino que también envía señales negativas a potenciales inversores, tanto locales como extranjeros", resaltaron.

"Las decisiones de inversión se sustentan en la previsibilidad, la estabilidad y la confianza institucional. Cuando estos principios se ven afectados, se encarece el financiamiento, se postergan proyectos y se debilita la capacidad del país para atraer nuevos capitales y ampliar su base productiva”, añadieron.

Y cerraron: “Desde las organizaciones empresariales de la Provincia de Buenos Aires continuaremos trabajando convencidos de que la articulación público-privada es indispensable para consolidar una industria bonaerense y nacional más competitiva, integrada al mundo y generadora de oportunidades para todos los argentinos”.