El invento para rescatistas que permite ver a través del humo durante un incendio + Agregar ámbito en









Esta nueva herramienta mejora las tareas de emergencia con funciones que ayudan a detectar riesgos y ubicar personas en poco tiempo.

El invento que promete ayudar y potenciar a los bomberos en los incendios. Gentileza - FLIR

En un incendio, el humo y las llamas pueden hacer que la visibilidad desaparezca en cuestión de segundos. Esa situación complica el trabajo de los equipos de emergencia, retrasa los rescates y aumenta el riesgo de los bomberos que ingresan a un edificio afectado por el fuego.

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Frente a ese escenario, un nuevo invento tecnológico incorpora soluciones capaces de ofrecer la información que el ojo humano no puede captar. Este desarrollo es una herramienta que identifica el calor de cada objeto y te da una referencia para actuar con mayor seguridad.

Las cámaras que asisten a los bomberos. Gentileza - FLIR De qué trata esta cámara de visión térmica La cámara de visión térmica creada por FLIR, también conocida como cámara termográfica o como Flir K75, es un dispositivo diseñado para captar las diferencias de temperatura presentes en un ambiente. El invento no depende de la luz visible, sino que interpreta la radiación infrarroja emitida por personas, objetos y estructuras para generar una imagen térmica.

Esa capacidad permite que los bomberos puedan orientarse incluso cuando el humo dificulta las cosas. A través de la pantalla del equipo es posible distinguir puertas, escaleras, paredes, muebles, obstáculos y otros elementos difíciles de ver en un incendio. La tecnología también ayuda en la búsqueda de víctimas. Como el cuerpo humano emite calor, la cámara puede localizar personas atrapadas entre el humo o detrás de objetos, incluso cuando no existe contacto visual directo.

Otra de sus funciones es la de detectar focos de calor que permanecen activos después de apagar las llamas visibles, ya que esos puntos pueden provocar una reactivación del incendio si no reciben el tratamiento adecuado. Gracias a la información térmica, los equipos identifican esas zonas antes de abandonar el lugar.

La utilidad de estas cámaras también alcanza a quienes coordinan los operativos desde afuera, porque las imágenes obtenidas muestran cómo se distribuye el calor dentro de la estructura, permiten detectar sectores con mayor riesgo y ayudan a decidir dónde conviene desplegar los recursos disponibles. Además de intervenir en incendios urbanos, estos equipos sirven en incendios forestales, accidentes industriales, rescates en espacios cerrados y otras situaciones donde el humo dificulta el trabajo de los rescatistas. El trabajo de los bomberos se ve potenciado por este invento. Gentileza - FLIR Las características claves de este invento Las cámaras de visión térmica utilizadas por los bomberos fueron desarrolladas para soportar condiciones extremas, entonces, su diseño contempla impactos, altas temperaturas y hasta el contacto permanente con agua durante las tareas de extinción. Las características principales del dispositivo son: Permite observar diferencias de temperatura aun cuando el humo elimina la visibilidad

aun cuando el humo elimina la visibilidad Facilita la localización de personas atrapadas gracias al calor que emite el cuerpo humano

Detecta focos calientes ocultos que podrían reactivar el incendio

Ayuda a identificar escaleras, puertas, pasillos y obstáculos durante el desplazamiento dentro de edificios afectados

Brinda información térmica en tiempo real para mejorar la planificación del operativo

Soporta golpes, chorros de agua y temperaturas muy altas sin perder funcionamiento

sin perder funcionamiento Incorpora pantallas con mayor definición para interpretar cada escena con más claridad

Algunos modelos permiten conectarse con aplicaciones para celulares y transferir imágenes de forma inalámbrica

Existen versiones compatibles con drones, que ofrecen una vista aérea de techos, fachadas y sectores de difícil acceso

Las imágenes registradas sirven para evaluar cada intervención y perfeccionar los protocolos de capacitación La incorporación de conectividad también abrió nuevas posibilidades para el entrenamiento de los equipos, ya que durante las prácticas, los instructores pueden observar en tiempo real todo lo que registra la cámara sin ingresar al área de simulación. Cuando estos dispositivos se instalan en drones, desde el aire pueden revisar grandes superficies, controlar la evolución del fuego, inspeccionar edificios de varios pisos o detectar puntos críticos sin exponer al personal a riesgos innecesarios.

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