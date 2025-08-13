Inflación en la Argentina: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron en julio 2025

La inflación se aceleró en julio y fue del 1,9% a nivel mensual, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima a las proyecciones del mercado, y acumula una variación del 17,3% en lo que va del año y registra una del 36,6% a nivel interanual.
El Índice de Precios al Consumidor fue de 1,9% en julio y acumula una variación de 17,3% en lo que va del año.
Entre las divisiones que registraron mayores subas el mes pasado destaca la de Recreación y Cultura con un 4,8%, la cual se vio impulsada por las vacaciones de invierno. A esta le sigue la de Transporte, que registró una variación del 2,8%, principalmente por las alzas en el transporte público, y la de Hoteles y Restaurantes, con otro 2,8%.
Por su parte, el apartado de Comunicación (+2,3%), el de Bienes y Servicios Varios (+2,1%), de Educación (+1,9%) y el de Alimentos y Bebidas (+1,9%) cerraron el mes igual o por encima del nivel general del IPC. Los precios de la comida se vieron impactados por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, así como también carnes, pan y cereales en el GBA, y las regiones Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo.
Inflación Argentina: 5 productos básicos que más subieron en julio 2025
- Tomate redondo: +15%
- Banana: +9,9%
- Pollo entero: +5,4%
- Papa: +5,1%
- Galletitas dulces envasadas: +3,5%
Inflación Argentina: 5 productos básicos que bajaron en julio 2025
- Tomate entero en conserva: -3,0%
- Pañales descartables: -2,2%
- Cebolla: -2,1%
- Vino común: -1,2%
- Harina de trigo común 000: -0,7%
Aquellas divisiones que quedaron por debajo del nivel general de la inflación fueron las de Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (+1,5%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+1,5); Salud (+1,1%); Bebidas Alcohólicas y Tabaco (+0,6%). Como contraparte, los precios de la división de Prendas de Vestir y Calzado retrocedieron un 0,9%.
Los precios estacionales lideraron los aumentos con alzas del 4,1% a nivel general, seguidos por los regulados 2,3% y el IPC Núcleo, que se incrementó en un 1,5%.
Por zona geográfica de país, el IPC en el GBA y la región de Cuyo coincidió con el nivel general del 1,9%, mientras que fue más bajo (+1,7%) en las regiones Noreste y Noroeste, y más alto en la región Pampeana (+2,0%) y la Patagonia (+2,1%).
