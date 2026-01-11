Pequeño país, gran ilusión en el Mundial 2026: los 5 datos que no sabías de Cabo Verde

Una de las grandes apariciones que tendrá la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, tiene grandes curiosidades que no muchos conocen.

Todo el mundo del fútbol espera expectante el inicio del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición del torneo más importante del deporte a nivel selecciones será la más ambiciosa de la historia, ya que contará con 48 naciones que buscarán levantar el trofeo el 19 de julio en New Jersey.

Pero al haber más equipos, también existen nuevas participaciones. Una de ellas es Cabo Verde, una de las grandes sorpresas africanas que podrá estrenarse en esta competencia por primera vez en toda su historia. Esta nación cuenta con muchos datos que no todos conocen.

Los africanos fueron una de las revelaciones de las Eliminatorias que se realizaron en su confederación. No es un habitué en competencias de primer nivel, por lo que no todo el mundo del fútbol conoce algunas costumbres, tradiciones o su historia. Por esto, vamos a repasar algunas de las curiosidades de este gran país.

Su ubicación, exactamente entre África y América, la convirtió en uno de los nudos principales en el tráfico transatlántico de esclavos , algo que perduró durante más de 300 años. Distintos estudios afirman que unos 3000 esclavos procedentes del continente eran vendidos cada año allí, con destino hacia América y Europa.

Esto transformó la demografía del país, ya que contó con una mayoría de población mulata, resultado de la mezcla entre afroamericanos y europeos, sobre todo portugueses. Eso también explica que su idioma oficial sea el portugués, aunque también hablan lo que se conoce como "criollo caboverdiano", mezcla entre el idioma de Portugal y lenguas africanas.

Más turismo que habitantes

Cabo Verde cuenta con una población de 524 mil habitantes, debido a su territorio bastante reducido y la distancia entre las islas. Para tener en cuenta, ocupa menos de la quinta parte de El Salvador, la nación más pequeña de América Latina. De su superficie, solo el 11% es cultivable, ya que hay muchos territorios de roca volcánica.

Pero pese a esto, el turismo ha logrado duplicar la cantidad de gente que vive allí. Se estima que en el archipiélago hay 1,2 millones de turistas al año, según datos oficiales, convirtiendo esto en algo bastante llamativo.

Democracia estable

En 1951, Portugal transformó a Cabo Verde de colonia a provincia de ultramar, pero esto no benefició a quienes vivían allí. Los líderes locales consiguieron la liberación de su pueblo el 5 de julio de 1975 tras una sangrienta guerra. Hasta 1990, se mantuvo bajo un sistema de partido único, hasta que apareció el Movimiento para la Democracia.

Desde entonces, las primeras elecciones se realizaron en enero de 1991 y, desde allí, mantiene un multipartidismo. Pese a que en el continente no se suele ver mucho esto, hay algo para destacar: suelen ser jornadas electorales pacíficas y sin grandes casos de corrupción.

Sin ríos ni agua dulce, pero con un peligro latente

El clima de Cabo Verde es extremadamente seco y el archipiélago no cuenta con ríos, lagos ni alguna otra fuente de agua dulce de importancia. La mayoría del agua potable que llega a los hogares lo hace a través de plantas desalinizadoras. Al apenas llover, las sequías suelen ser un drama constante.

A esto se le suma que el Pico do Fogo, de 2.829 metros de altitud, es el único volcán activo del país. Su erupción más reciente ocurrió en noviembre de 2014 y febrero de 2015, dejando grandes consecuencias: arrasó pueblos, obligó a miles a evacuar y provocó más de 50 millones de dólares en pérdidas.

Embed - Subimos al volcán más activo de CABO VERDE | VOLCÁN PICO DO FOGO

La música juega un papel fundamental

Cabo Verde tiene una parte artística muy particular. La música es inseparable de la vida cotidiana y es normal ver constantes festivales populares que juntan miles de familias para disfrutar de las actuaciones en vivo sobre los escenarios.

Hay géneros autóctonos como el saudade, que tiene un ritmo lento y tono melancólico. También está el funaná, con un ritmo mucho más acelerado y acompañado de danzas típicas de la región.