La inflación 2021: una meta en disputa en la negociación con el FMI

Como contrapartida, la misión que está circulando por Buenos Aires (y que probablemente hoy retome sus actividades luego del no positivo de covid-19 de Cubeddu), dio el visto bueno al impuesto a las grandes fortunas. No porque ideológicamente estén de acuerdo, ya que, en realidad, el FMI no da opiniones sobre medidas concretas sino que negocia metas generales. Pero en este último sentido, le expresaron a funcionarios que todo lo que sea mejorar los ingresos en 2021 está bien visto. Y que, en todo caso, será una cuestión del Gobierno nacional que esas medidas que operan a favor de la mejora de la recaudación, luego no afecte a otra de las promesas oficiales del Presupuesto 2021: el compromiso de un crecimiento del 5,5% para el próximo año.