¿Se filtró el dato de inflación? Sospechas en la city por operaciones previas a la difusión oficial + Seguir en









Minutos antes de la publicación del IPC, hubo un giro en las predicciones de una plataforma de apuestas que coincidieron con el 2,9% luego informado. También hubo traspaso de títulos a tasa a bonos indexados por CER.

La publicación del dato de inflación de febrero quedó envuelta en sospechas.

La difusión del dato de inflación de febrero quedó envuelta en sospechas. En este caso, por operaciones que fueron detectadas por distintos actores del mercado y que ocurrieron minutos antes de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC). Movimientos en sitios de apuestas y la alta demanda de bonos indexados a la inflación dieron lugar a la presunción de que pudo haber personas que accedieran a información privilegiada y la utilizaran para obtener ganancias al apostar a un dato más elevado que el previsto inicialmente por el consenso de la city.

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El IPC de febrero finalmente marcó 2,9%. Se ubicó en el mismo nivel que en enero y dos décimas por encima del 2,7% que esperaba el consenso de la city, al menos según lo que se desprendía del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central. Incluso, la publicación del dato de inflación oficial de la Ciudad de Buenos Aires (2,6%) había aplacado un poco más las previsiones.

Apuestas con el dato de inflación Una de las primeras señales que abrió las sospechas entre los operadores de la city aparecieron en la plataforma de apuestas Polymarket, un sitio donde puede compulsar dinero con predicciones de todo tipo y ámbito, de manera anónima y a través de criptomonedas. En este caso, llamaron la atención los movimientos en la compulsa sobre el dato de inflación mensual de Argentina de febrero.

Hasta unos pocos minutos antes de la publicación del dato oficial, la apuesta mayoritaria en Polymarket era que el IPC se ubicaría entre el 2,5% y el 2,7%. Pero alrededor de las 15:30 hubo un giro y la apuesta más demandada pasó a ser el rango 2,8%-3%, justo el que coincide con el número finalmente dado a conocer por el INDEC a las 16. La sospecha es algunas personas accedieron anticipadamente a la información de manera privilegiada.

En su cuenta en la red social X, Fernando Molina, un ingeniero en sistemas que fue uno de los destacados aportantes de información en la investigación sobre el criptoescándalo de Libra, señaló: "Hubo al menos tres cuentas que compraron 30 minutos antes de que se supiera el dato de la inflación en Polymarket por montos muy por arriba del promedio operado. Las ganancias son chicas porque hay poco volumen, pero son claramente insiders". Y aclaró que, con la palabra "insiders", se refiere a personas que accedieron al dato antes que se haga oficial, no necesariamente a alguien dentro del INDEC.

"Las dos primeras (cuentas) compraron u$s2.000 y la segunda u$s500. Si uno ve las compras de días anteriores, no pasan de u$s10", agregó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fergmolina/status/2032457332844564885&partner=&hide_thread=false 1/ Estas 3 wallets hicieron compras media hora antes que se conociera el dato oficial del INDEC. Las dos primeras compraron 2 mil dólares y la segunda 500 dólares. Si uno ve las compras de días anteriores no pasan de 10 dólares pic.twitter.com/HbPLFbAoFv — Fernando Molina (@fergmolina) March 13, 2026 Los bonos CER, en la mira Pero los movimientos sugerentes no ocurrieron solo en esa plataforma de apuestas. También se dieron en el propio mercado de capitales. Allí, contaron fuentes consultadas por Ámbito, se vieron operaciones de similares características con títulos públicos en pesos antes de la hora de publicación del IPC. “Subieron los bonos CER (indexados a la evolución de la inflación) y bajaron los de tasa fija. Hubo una migración previa a las 16. Los que invirtieron en CER antes de que el INDEC oficializara el dato ganaron dinero con la suba que experimentaron luego estos títulos. Fue sospechoso, parece evidente que se filtró el número”, aseguró otra fuente y planteó que no sería extraño que hayan accedido a inside information. En concreto, los títulos CER avanzaron en promedio 0,3% en la rueda del jueves, aunque algunos títulos registraron subas más importantes. Como contracara, el segmento de tasa fija cayó un 0,25% promedio. Además, en la licitación que realizó el Tesoro durante la misma jornada y que cerró a las 15, hubo alta demanda de bonos y letras CER. Por ejemplo, en la más corta, a mayo de 2026, Economía colocó $2,74 billones a una tasa interna de retorno del 0,37%, muy inferior al 5,09% que pagó la Lecer a septiembre de este año. El acceso a este tipo de información de manera anticipada no está permitido por la legislación argentina e incluso puede tener implicancias penales. El INDEC solo puede entregar el dato antes de su publicación a funcionarios del Palacio de Hacienda y del BCRA pero bajo estricta confidencialidad.

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