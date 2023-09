Informales, autónomos, industria y consumo: Sergio Massa alista más anuncios

“Por cada noticia mala que sea inevitable, vamos a dar una buena” , dijo a este medio un dirigente que orbita los pasillos del Palacio de Hacienda, describiendo la mecánica que se viene para los próximos días. Es que el dato de la inflación no será el único mal trago camino a octubre. El 27 de este mes el INDEC difundirá los datos de pobreza e indigencia para el primer semestre del año y todo parece indicar que los registros serán aún más alarmantes que los últimos.

Entre los anuncios apuntados, Massa tiene en agenda una medida para “3 millones de argentinos de la economía informal”. El ministro candidato anticipó: “También a ellos vamos a extenderles la mano del Estado y defenderlos de la inflación, producto de la decisión del Fondo de devaluar nuestra moneda”. Dentro del Gobierno, hay funcionarios que promueven un esquema de refuerzo de ingresos similar al del IFE, pero más acotado.

Después de los tironeos por el pago del bono de $60.000 que dispuso el Ejecutivo, algunos empresarios locales en on y en off comienzan a apoyar las medidas como una forma de apuntalar las ventas que se vieron fuertemente golpeadas en los últimos meses. “Son medidas que fortalecen el consumo interno y al hacerlo también fortalecen a las PyMES”, dijo Alfredo González, presidente de CAME, en Radio 10.

Si de consumo se habla, Ahora 12 (que conserva tasas muy por debajo de las que ofrece el mercado) sigue siendo fundamental para apuntalar el financiamiento de bienes durables y semidurables. En la Secretaría de Comercio estudian cómo ampliar el programa que tuvo su última renovación en febrero pasado y está vigente hasta febrero del año que viene.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía pondrá en marcha un alivio fiscal para comerciantes, profesionales y prestadores de servicios que están encuadrados impositivamente como autónomos. En principio constará de una reducción del Impuesto a las Ganancias, un diferimiento del pago del IVA y de los aportes para los meses de septiembre a diciembre de 2023. Complementariamente, enviará un proyecto de ley para morigerar el impacto del paso del monotributo al régimen general con una nueva figura llamada “Simple”.

Medidas sectoriales

Massa anunció este lunes en Posadas la puesta en marcha de “Insertar”, una iniciativa que tiene como propósito ampliar las herramientas disponibles para la federalización de las industrias y servicios de la Economía del Conocimiento. Proporcionará apoyo financiero directo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MiPyMEs).

El programa creado por la secretaría que conduce Juan Manuel Cheppi dispone el pago de parte de los salarios que se abonen a trabajadores recién contratados a través de Aportes No Reembolsables. El presupuesto asignado es de $1.200 millones y se aplicará a través de las provincias. Para acceder a los beneficios, las empresas privadas deberán cumplir con una serie de requisitos: acreditar las nuevas contrataciones, que sean a jornada completa y en los distritos correspondientes.

Esta no será la única medida sectorial. Luego de su gira por Tucumán, Massa le anticipó a empresarios nucleados en la Unión de Industrias del Norte Argentino (UNINOA) la aplicación del decreto 814. El diálogo se lo confirmó a este medio uno de los hombres de negocio presentes en la charla. La iniciativa en cuestión prevé la reducción de cargas patronales para firmas que están por fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

No todas las miradas estarán puestas en el Norte. El Ejecutivo también tiene a tiro de decreto la vuelta de los textiles al régimen fueguino, esquema del que habían sido excluidos en la última renovación. La propuesta ya genera ruidos dentro del sector por el nivel de beneficios que podría generar para quienes se instalen allí y hay quienes consideran que podría configurar una "competencia desleal". En el Gobierno advierten que los incentivos serán limitados.