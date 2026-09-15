Sindicatos reclaman que el salario mínimo supere los $3,1 millones para cubrir necesidades básicas

El FreSU calculó que el SMVyM debería ubicarse en $3.116.298 para garantizar las necesidades contempladas por la legislación. El monto supera ampliamente el valor vigente.

El planteo fue presentado durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Unión Obrera Molinera.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) se ubique en $3.116.298 , al considerar que ese fue el ingreso necesario en julio para cubrir las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

El planteo fue presentado durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Unión Obrera Molinera , en el barrio porteño de Balvanera. Según el frente sindical, el monto calculado supera en más de ocho veces al salario mínimo vigente.

"Este salario es el que necesitamos para poder vivir dignamente y es el salario que queremos ganar, pero sabemos que sin medidas de fuerza no lo vamos a lograr", afirmó el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra .

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró , sostuvo que el cálculo realizado por las organizaciones sindicales contempla únicamente las necesidades previstas por la legislación y no incluye otros componentes, como la capacidad de ahorro o el acceso a un crédito hipotecario.

"El Gobierno dice que el salario mínimo es de $380.000 y nosotros decimos que con $3,1 millones nos alcanza para tener un salario mínimo vital y móvil", señaló.

Cómo calcularon el salario mínimo de $3,1 millones

Para establecer el monto, el FreSU tomó como referencia las nueve necesidades contempladas en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

De acuerdo con el relevamiento presentado por los sindicatos, se necesitaron $664.499 para alimentación adecuada; $624.473 para vivienda digna; $145.682 para educación y cultura; $381.127 para salud; $676.295 para transporte, vacaciones y esparcimiento; y $342.793 para previsión social.

A partir de esos valores y otros componentes incluidos en el cálculo, las organizaciones ubicaron en $3.116.298 el ingreso que, según su estimación, debería alcanzar el salario mínimo para garantizar las condiciones establecidas por la normativa.

El frente sindical también presentó estimaciones sobre la evolución de los ingresos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Según sus cálculos, los trabajadores acumularon una pérdida de ingresos de $69,3 billones, mientras que cada asalariado privado habría resignado en promedio $3.011.131 y cada empleado estatal, $15.465.594.

Además, el FreSU sostuvo que los salarios reales del sector público retrocedieron 9% y los del sector privado, 22%, en comparación con el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

Las organizaciones también vincularon el deterioro de los ingresos con un incremento del endeudamiento de los hogares. Según los datos difundidos durante la presentación, la deuda de las familias habría aumentado en $46 billones desde el inicio de la actual administración y la morosidad se habría multiplicado por cuatro durante el último año.

El FreSU-Federal reúne organizaciones pertenecientes a las tres centrales obreras. Entre ellas se encuentran la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa y sindicatos de trabajadores aeronáuticos, marítimos, fluviales, molineros, papeleros y viales.

El espacio realizó el pasado 1° de mayo su Primer Plenario de Delegadas y Delegados, donde aprobó el programa denominado "Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria". Allí estableció entre sus principales reclamos la recuperación de un salario mínimo que permita cubrir las necesidades previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.