Inmuebles: la brecha entre el precio de publicación y de venta alcanza el 27,5%

Según indicaron fuentes del sector a Ámbito, el eje de las inmobiliarias está puesto en dar a entender a los clientes que el precio lo regula el mercado y que las propiedades ya no valen lo que valían 4 o 5 años atrás.

Un relevamiento de Reporte Inmobiliario dio cuenta de la brecha que existe entre el valor de publicación de las propiedades y el del cierre de las operaciones y la misma alcanzó el 27,5% en Córdoba Capital.

Según el informe, el precio del metro cuadrado de una publicación en la mencionada ciudad alcanza los u$s1.122 promedio y el de venta baja hasta los u$s806.

Detrás de Córdoba, la brecha más amplia se registra en la ciudad de Mar del Plata, donde alcanza el 25,3%. Allí el precio promedio del metro cuadrado publicado es de u$s1.637 y el de venta concretada es de u$s1.223.

reporte inmobiliario brecha precios.PNG

Le sigue Rosario, con una brecha de 13,9%, donde el precio promedio del metro cuadrado publicado es de u$s1.451 y el de venta final baja hasta los u$s1.250.

El ranking lo completan la ciudad de La Plata, donde el precio del metro cuadrado publicado es de u$s1.172 y el de venta desciende a u$s1.062. Aquí la brecha es de 9,4%.

Por último, en la ciudad de Buenos Aires la brecha llega al 7,2%, donde el precio promedio del metro cuadrado publicado es de u$s1.906 y el de venta final baja a u$s1.768.

Barrios más caros y más baratos de los inmuebles en CABA

De acuerdo al estudio de Reporte Inmobiliario, Puerto Madero cuenta con el precio del metro cuadrado más caro (usd 4.546); seguido por Palermo (usd 2.647); Recoleta (usd 2.549); Nuñez u$s 2.500); Belgrano (u$s 2.448); Monserrat u$s 1.615); La Boca u$s 1.515); Lugano u$s 1.425); Pompeya u$s 1.380) y Constitución u$s 1.364).

“Los datos que surgen a partir de la oferta publicada indican que los valores siguen aún ajustando, si bien lo hacen a un ritmo bastante menor que en 2020 y 2021 las cotizaciones iniciales siguen ajustándose mes a mes. La reducción de las cotizaciones surge por la necesidad de ajustar una sobrevaluación inicial, que algunos brokers admiten para captar la propiedad”, dijo a Ámbito José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

Y añadió: “En departamentos usados según la localización y el metraje con respecto al valor medio de publicación, los valores de cierre efectivo de las operaciones de venta departamentos usados se ubican entre el 9 y el 15% en CABA, en algunas localidades del interior como Mar del Plata y Córdoba esa brecha supera el 20%”.

Precios en baja

Cabe destacar que el 90% de los barrios registró en septiembre un descenso de precios en el valor de venta de los inmuebles, sin embargo, la cantidad de operaciones de compra venta en la Ciudad de Buenos Aires demuestra una reactivación en el mercado respecto al año anterior, según un relevamiento de Zonaprop.

De acuerdo al portal inmobiliario, los precios de venta de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires descienden un 4,9% en lo que va de 2022 y el valor del metro cuadrado se ubica en 2.238 dólares. Este valor disminuye un 0,7% respecto al mes previo y acumula 18 meses consecutivos de baja al menos 0,5% cada mes.

Desde la compañía detallaron que el valor de un monoambiente en CABA es de 96.830 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados tiene un valor de 117.058 dólares. En tanto, un departamento de tres ambientes y 70 metros cuadrados alcanza los 165.050 dólares.

Leve repunte de las escrituras en CABA

La compraventa de inmuebles en septiembre en la provincia de Buenos Aires fue 12,98% superior a la del mismo mes de 2021, según informó el Colegio de Escribanos bonaerense, aunque advirtió que todavía "no es posible definir un signo de recuperación de la actividad".

De acuerdo con las estadísticas relevadas mensualmente por la entidad, en septiembre se contabilizaron 8.875 escrituras, frente a las 7.859 de un año atrás.

En lo que respecta a la comparación con el mes anterior, también se evidenció una suba del 2,29 % ya que en agosto se habían realizado 8.676 operaciones.

“Las estadísticas están reafirmando algo que venimos advirtiendo en los últimos meses. Hay un leve crecimiento en los valores pero eso no puede definirse aún como un signo de recuperación de la actividad”, explicó Diego Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Siguiendo con el análisis de las operaciones, en septiembre se contabilizaron 909 hipotecas.

Este número representó una suba intermensual del 3,29% (880 había sido el valor de agosto) y un aumento interanual del 43,15 % (635 hipotecas en septiembre de 2021).

“La recesión y la inflación son los principales factores que hoy están condicionando al mercado en general, y en particular al inmobiliario. Estimamos, por las variables observadas, que transitaremos los próximos meses en un contexto de desaceleración de la actividad económica”, analizó Molina.