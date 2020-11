Las propiedades de la ciudad de Buenos Aires son las terceras más caras de América Latina Según el sondeo realizado la Universidad Tortcuato Di Tella y Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires el metro cuadrado tiene un costo promedio de u$s 2.847. Capital Federal se ubica luego de Santiago de Chile, con un valor de u$s 3.278; y Montevideo con u$s 2.857.