Inversiones: ¿qué están diciendo los ahorristas a través de los FCI?

Según explica Eduardo Herrera, CEO de IEB Fondos, lo que siguen viendo es “mucha demanda de instrumentos y fondos CER que son los que más han crecido desde comienzo de año incluso a expensas o canibalizando a otras alternativas como los dollar linked, t+1 o money market. De hecho desde comienzo de año, un tercio del crecimiento de la industria esta explicado por los fondos CER”. “Por el momento, agrega, la realidad es que creo que esto va a seguir en un contexto en el que los inversores no están apostando a un salto del tipo de cambio y ven indices inflacionarios que por ahora no dan señales de aminorar”.

Para Gastón Moltrasio, Gerente de inversiones de Southern Trust, “la demanda por activos CER por parte de inversores minoristas como institucionales responde a que Argentina entró en un proceso inflacionario diferente a cualquiera que se vio desde la salida de la convertibilidad. Si bien hace años tenemos inflación alta, el hecho que la inflación núcleo esté por encima del 3% mensual, ya desde setiembre 2020 ,es algo que no ocurrió nunca desde la salida del uno a uno, y eso hace que la demanda por cobertura contra la inflación sea sostenida, y que dentro del mundo pesos los activos que ajustan con CER sean los más atractivos”. “Por más que el BCRA ahora suba la tasa, por más que haya bonos con ajuste Baldar, bonos con tasa fija o los dólar linked, creemos que el CER va a ser el instrumento ganador cuando uno tiene una mirada un año vista. O sea, si todos pensamos que la inflación no va a estar o difícilmente este por debajo del 2020, eso quiere decir que todos los activos que no ajustan por CER empalidecen frente a esta alternativa y por eso la demanda que estamos viendo”, agrega Moltrasio.

Para Herrera también la demanda que se está viendo sobre los FCI CER es amplia, es decir, incluye tanto a minoristas como institucionales, y a la hora de definir qué mirar aconseja que “lo más importante que tienen que tener en cuenta -sobre todo los minoristas- es el horizonte de inversión ya que al ser instrumentos con volatilidad, en plazos cortos pueden llegar a tener variaciones negativas. Con lo cual no recomendaría este tipo de fondos para colocaciones de menos de veinte días o un mes”.

Moltrasio va un paso más y señala que “por otro lado el Gobierno hizo todo para bajar la inflación y no lo logra. Precios cuidados, deslizamiento cambiario por debajo de la inflación, el BCRA recién ahora empezó a subir la tasa y seguirá haciéndolo, y un acuerdo con el FMI que limitará la emisión monetaria, y sin embargo las expectativas (inflacionarias) que deberían ser más bajas, nada de esto está ocurriendo, y el IPC de enero habla de eso y el de febrero parece que también”. “En un mundo donde los jugadores locales están digamos encepados (la cartera en dólares tiene límites) la realidad es que cuando hay que jugar el partido solo con los pesos, los activos con ajuste CER son ganadores. A esto se suma una situación que no se veía hace mucho tiempo donde quedar posicionado en pesos a tasa puede ser ganador respecto a quedarse en activos dolarizados, no me refiero al dólar oficial porque eso está por verse, pero si el CCL post acuerdo con el FMI queda en $260 a fin de año eso es un 30% en el año, de modo que frente a una inflación de más del 50%, la opción es clara y eso está pasando por primera vez en el Gobierno de Alberto Fernández donde las variables se esclarecen hay pronósticos de que los dólares alternativos ya subieron fuerte, está la expectativa que en pesos ajustados por inflación se le puede ganar, y eso no se veía en los últimos años”, agrega.