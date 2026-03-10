Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner denunció "gravedad institucional" por los dichos de Javier Milei adelantando una condena

El abogado Carlos Beraldi reclamó que el Presidente afirmó en la apertura de sesiones ordinarias que la expresidenta "va a seguir presa por la causa de los Cuadernos".

La defensa de Cristina calificó como un hecho de “gravedad institucional” los dichos del presidente Javier Milei sobre una posible condena por la causa Cuadernos.

El abogado Carlos Beraldi, que representa a la exmandataria Cristina Kirchner , denunció este martes como un hecho de “gravedad institucional” los dichos del presidente Javier Milei cuando adelantó que la exmandataria va a seguir presa por la causa Cuadernos .

Beraldi introdujo el planteo en la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal 7 rechazó los pedidos de las defensas para anular el juicio y dispuso comenzar la semana próxima con las indagatorias presenciales.

El letrado cuestionó los dichos del Presidente durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y exhibió la parte de la grabación en la cual el mandatario sostuvo que Cristina Kirchner “va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán , porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

En tal sentido, el letrado denunció que el jefe de Estado “ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso”. Beraldi sostuvo que Milei afirmó que “en esta causa que ustedes tienen que resolver, mi defendida va a terminar presa . Lo hace desde el atril presidencial cuando abre nada más y nada menos que las sesiones legislativas”.

“Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido ”, concluyó el abogado.

Por su parte, presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori respondió que “se hará un juicio justo que se adecúe estrictamente a la Constitución y las leyes”.

Qué se juzga en la causa Cuadernos

Se juzgará en la causa a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

El caso se originó en los tribunales de Comodoro Py en 2018 con los famosos cuadernos del chofer e imputado colaborador o “arrepentido” Oscar Centeno. La investigación incluye acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado y otros delitos.

Al iniciarse el caso con el desfile interminable en Comodoro Py de empresarios que pedían “arrepentirse”, muchos reconocieron pagos indebidos y brindaron detalles sobre el circuito de la recaudación indebida. Los empresarios propusieron una reparación integral, un instituto que está previsto en el nuevo código procesal penal, pero no fueron aceptadas por el tribunal.