Javier Milei desmintió el fin del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes"







Tras la circulación de una supuesta decisión de darla de baja en una reforma tributaria, el Presidente rechazó cualquier alteración al sistema vigente.

Tanto el presidente Javier Milei como el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, salieron a desmentir cambios en el monotributo y acusaron a gremialistas y periodistas de "mentirosos y operadores". E news

Luego de la difusión de una posible eliminación del monotributo, el presidente Javier Milei negó este viernes que impulsarían esa medida: “son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, añadió el Presidente.

Por la mañana, el nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se había referido también a la posibilidad del "fin del monotributo". Adorni: "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley".

El funcionario le pidió a los periodistas tomar como falsa la información que no sea proporcionada por el Gobierno. “Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo”, indicó.

No obstante, de ello se desprende que Adorni le da carácter de “falso” solo porque no es oficial, pero no dijo nada respecto de que el trascendido esté basado en un documento que habría circulado bajo estricta reserva entre el grupo del Pacto de Mayo que trabaja en las reformas.

Monotributo: rechazo generalizado a su eventual eliminación y dudas sobre condiciones que fijaría el FMI La posibilidad de una eventual eliminación del monotributo generó un fuerte rechazo entre tributaristas, legisladores y representantes de organizaciones, al advertir que una medida de ese tipo afectaría a 4,7 millones de personas, gran parte de las cuales perdería su obra social. La medida, que formaría parte de la reforma tributaria que planea presentar el Gobierno, es reclamada desde 2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se pactó el stand by de u$s47.000 millones. Qué es el monotributo El monotributo es un régimen que da un marco de mínima legalidad a 4,7 millones de personas. El 85% de ellas reviste en las categorías más bajas, por lo que sus facturaciones son de poco volumen. Unos 3 millones de ellos son puros, mientras que 1,7 millones serían personas que tienen un empleo formal y facturan para otro empleador como complemento de sus ingresos.