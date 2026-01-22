Colombia impondrá un arancel del 30% a Ecuador y suspenderá temporalmente la venta de energía

El gobierno de Gustavo Petro lo anunció como "una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio". La medida llegó luego de que Ecuador hiciera lo mismo

El gobierno de Colombia anunció la imposición de un gravamen del 30% para productos de Ecuador . La medida, aún sin definir, es en respuesta a una política similar de ese país y se suma también a una suspensión a las ventas de electricidad.

La guerra arancelaria comenzó el miércoles, luego de que Ecuador anunciara un arancel del 30% a Colombia por una presunta falta de cooperación en seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Así, el gobierno de Gustavo Petro anunció este jueves la imposición de aranceles, aunque indicó que "el gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio".

Además, agregó que con la medida busca "proteger el aparato productivo nacional" y aseguró que se "suspenden las transacciones internacionales de electricidad" entre ambos países. Las naciones comparten una línea fronteriza que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Agregó que "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero".

El mandatario, quien en 2024 declaró una guerra al narcotráfico, señaló que la medida arancelaria "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume".

Crece el horror en Ecuador: reportaron seis cuerpos calcinados en una zona costera

La Policía de Ecuador halló seis cuerpos incinerados en una zona costera, en la provincia de Santa Elena, en medio de un inicio de año atravesado por el crimen organizado, según informaron fuentes policiales. Se cree que se trata de jóvenes que salieron en Año Nuevo y el hecho se suma al descubrimiento de las cinco cabezas en una zona cercana en Manabí.

Tras el descubrimiento de las cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en Puerto López, Ecuador suma un nuevo capítulo de conmoción por los cadáveres de Santa Elena, que restan ser identificados.

La Fiscalía General de Ecuador informó en X que dispuso, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– "levantar indicios y continuar con las diligencias respectivas para identificar los seis cuerpos hallados" en la zona provincial de Barbascal.