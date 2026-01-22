SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de enero 2026 - 10:43

Colombia impondrá un arancel del 30% a Ecuador y suspenderá temporalmente la venta de energía

El gobierno de Gustavo Petro lo anunció como "una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio". La medida llegó luego de que Ecuador hiciera lo mismo

El gobierno de Gustavo Petro anunció aranceles como una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio con Ecuador.

El gobierno de Gustavo Petro anunció aranceles como "una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio" con Ecuador.

Cedoc

El gobierno de Colombia anunció la imposición de un gravamen del 30% para productos de Ecuador. La medida, aún sin definir, es en respuesta a una política similar de ese país y se suma también a una suspensión a las ventas de electricidad.

La guerra arancelaria comenzó el miércoles, luego de que Ecuador anunciara un arancel del 30% a Colombia por una presunta falta de cooperación en seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Informate más

Colombia le impuso aranceles a Ecuador

Así, el gobierno de Gustavo Petro anunció este jueves la imposición de aranceles, aunque indicó que "el gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio".

Además, agregó que con la medida busca "proteger el aparato productivo nacional" y aseguró que se "suspenden las transacciones internacionales de electricidad" entre ambos países. Las naciones comparten una línea fronteriza que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía.

Allí operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas, en paralelo a la minería ilegal. "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia) sin cooperación alguna", aseguró en la red social X el mandatario Daniel Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanielNoboaOk/status/2014006136785994093&partner=&hide_thread=false

Agregó que "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero".

El mandatario, quien en 2024 declaró una guerra al narcotráfico, señaló que la medida arancelaria "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume".

Crece el horror en Ecuador: reportaron seis cuerpos calcinados en una zona costera

La Policía de Ecuador halló seis cuerpos incinerados en una zona costera, en la provincia de Santa Elena, en medio de un inicio de año atravesado por el crimen organizado, según informaron fuentes policiales. Se cree que se trata de jóvenes que salieron en Año Nuevo y el hecho se suma al descubrimiento de las cinco cabezas en una zona cercana en Manabí.

Tras el descubrimiento de las cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en Puerto López, Ecuador suma un nuevo capítulo de conmoción por los cadáveres de Santa Elena, que restan ser identificados.

La Fiscalía General de Ecuador informó en X que dispuso, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– "levantar indicios y continuar con las diligencias respectivas para identificar los seis cuerpos hallados" en la zona provincial de Barbascal.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias