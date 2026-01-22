Las cuatro claves para destrabar el conflicto entre Groenlandia y EEUU + Seguir en









El presidente de EEUU afirmó que, junto al jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, llegaron a un preacuerdo para avanzar en un entendimiento sobre el territorio ártico.

Las cuatro claves para destrabar el conflicto entre Groenlandia y EEUU.

El preacuerdo alcanzado en la víspera del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia tras la reunión clave con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consiste en cuatro pilares que incluyen la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles ‘Cúpula Dorada’ y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.

Los cuatro fundamentos del preacuerdo por Groenlandia 1. En el primer punto del texto figura de forma genérica que “se retira la amenaza de imponer nuevos aranceles”. Trump adelantó que desistirá de imponer nuevos aranceles a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia a partir del 1 de febrero para participar en maniobras militares lideradas por Dinamarca.

2. Se renegociará un acuerdo sobre el estacionamiento de tropas en Groenlandia que data de 1951, que fue enmendado ya una vez en 2004 y que se titula “Defensa: Groenlandia”. En ese documento en su artículo 1 consta que la base aérea de Thule o Pituffik en el norte de la isla ártica “es la única zona de defensa en Groenlandia”. El objetivo es enmendarlo de nuevo para incluir una cláusula sobre la ‘Cúpula Dorada’, el escudo antimisiles que Trump quiere establecer y que costará unos 175.000 millones de dólares.

trump en davos El presidente de EEUU afirmó que, junto al jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, llegaron a un preacuerdo para avanzar en un entendimiento sobre el territorio ártico. AFP 3. El Gobierno de EEUU podrá intervenir en el control de inversiones en Groenlandia. De este modo, podría impedir que países competidores como China o Rusia aseguren recursos en la isla. Trump ya adelantó la víspera en la cadena CNBC que el preacuerdo incluirá derechos sobre minerales de tierras raras en la isla.

4. Los Estados europeos de la OTAN se comprometen más firmemente con la seguridad en la región ártica. Se trata de una exigencia de Trump, que utilizó la supuesta presencia de barcos y submarinos chinos y rusos en torno a Groenlandia como argumento para afirmar que se quería hacer con la isla por motivos de seguridad nacional y que solo EEUU era capaz de garantizar la seguridad de esa “masa de hielo” para proteger a su país y el mundo.

De todas maneras, en el preacuerdo no pareciera estar incluido ninguna mención sobre la soberanía de la isla y su integridad territorial, que Dinamarca y Groenlandia siempre se negaron a entregar a Trump.

