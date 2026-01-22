Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro la AUH en febrero con el nuevo aumento + Seguir en









Con la suba por movilidad ya definida, las familias pueden conocer fechas, valores y extras que se acreditan junto a la prestación.

Ya se conocen los montos y las fechas para cobrar en febrero 2026.

La Asignación Universal por Hijo de ANSES se actualiza para el segundo mes del año. La medida impacta en los valores y también ordena el cronograma de acreditaciones, que se organiza según la terminación del documento.

Con el índice de inflación ya publicado, se conoce el porcentaje con el que el organismo va a ajustar los montos de las prestaciones. Esto permite anticipar cuánto dinero entra en la cuenta y en qué día exacto se deposita cada prestación, junto con los complementos vigentes.

auh anses.webp Calendario oficial de pagos AUH: fechas confirmadas para febrero 2026 El organismo previsional sigue con el cronograma basado en el último número de DNI. En febrero, el cobro queda organizado de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero Las fechas se aplican tanto para la AUH tradicional como para la asignación por hijo con discapacidad.

¿Cuánto cobro por AUH en febrero? Montos actualizados con aumento Con el ajuste del 2,8%, el valor total de la AUH alcanza los $125.529,58 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el importe va a ser de $408.697,46.

Como pasa todos los meses, ANSES deposita el 80% de la asignación de forma directa. El 20% restante queda retenido y se libera más adelante, una vez presentados los controles de salud y escolaridad correspondientes. Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: montos para febrero Además de la asignación principal, algunas familias reciben estos refuerzos: Tarjeta Alimentar Familias con un hijo o embarazo: $52.250

Hogares con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Complemento Leche Se acredita a titulares con chicos de hasta 3 años y será de $48.691. Estos importes se depositan en la misma cuenta y solo permiten compras de alimentos. Cómo consultar mi liquidación en Mi ANSES Para saber el detalle exacto del cobro, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, las secciones "Cobros" y "Mis Asignaciones" muestran fechas, montos y conceptos acreditados. Es fundamental mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados para evitar demoras o diferencias en el pago.

